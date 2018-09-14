Осінь патріархів: як РПЦ може відповісти на автокефалію Україні

Російська православна церква (РПЦ) вичікує. Після жорстких випадів і погроз розколом на адресу Вселенського патріарха, архієпископа Константинополя - Нового Рима Варфоломія І, Москва, схоже, зменшила градус пристрастей. Новина про те, що Вселенський патріархат в рамках підготовки до надання автокефалії Української православної церкви (УПЦ) призначив двох екзархів в Київ, спричинила різку критику з боку РПЦ. Тональність останніх заяв її представники стала менш агресивною, але суть не змінилась - Москва проти. За даними ЗМІ, рішення щодо прохання України про автокефалію можуть оголосити в жовтні на синоді Вселенського патріархату.

Києво-Печерська лавра - під контролем УПЦ Московського патріархату

Після здобуття незалежності в 1991 році Україна намагалася створити окрему від РПЦ православну церкву. Зараз в країні діють три православні церкви. Канонічною і найчисленнішою вважається Українська православна церква, яка користується автономією в складі Московського патріархату (УПЦ МП). А от Українську православну церкву Київського патріархату (УПЦ КП) і старішу, але малочисельну Українську автокефальну православну церкву (УАПЦ) інші патріархати не визнають.

Чи з'явиться в Україні нова автокефальна церква, незалежна від Москви та визнана іншими? Чому це питання саме зараз зрушило з мертвої точки та як відреагує РПЦ? Ці та інші запитання DW поставило відомому російському богослову і протодиякону Андрію Кураєву, експерту з православ'я, науковому співробітнику одного з університетів в Фінляндії Миколі Мітрохіну та Реґіні Ельснер (Regina Elsner), експертці-теологу з берлінського Центру східноєвропейських і міжнародних досліджень (ZOiS). Ось їхні відповіді.

Чи постане в Україні окрема від РПЦ канонічна автокефальна церква?

Найімовірніше, що так, хоча, як зазначив Микола Мітрохін, цей процес непрозорий, тому складно робити прогнози. На думку експертів, на користь автокефалії свідчить вже сам факт призначення екзархів у Київ. Як пояснив Андрій Кураєв, у Константинопольському патріархаті "вважають, що Київська митрополія продовжує залишатися в їхній юрисдикції, просто вони тимчасово не могли її здійснювати". Українська православна церква не завжди була частиною Московського патріархату, а лише з XVII століття. До того вона підпорядковувалася Константинополю. Реґіна Ельснер вважає, що рішення про автокефалію для України, так званий томос, навряд чи з'явиться вже в жовтні.

Чому саме зараз?

Таких чинників кілька: це і зміни в самій Україні на тлі анексії Криму та війни на Донбасі, і протистояння між Московським і Константинопольським патріархатами. Переломним моментом Реґіна Ельснер і Микола Мітрохін називають Всеправославний собор на Криті в 2016 році, на який очільник РПЦ не приїхав. Мітрохін вважає це "стратегічною помилкою" патріарха Кирила й додає ще один фактор - "зовнішню політику Росії, спроби переворотів, у тому числі з використанням церковних структур". На такому тлі "найімовірніше, між Константинопольським патріархатом і умовними західними структурами існує домовленість про взаємну підтримку, - вважає Мітрохін. - Український уряд входить у цю систему домовленостей".

Михайлівський Золотоверхий монастир у Києві

Андрій Кураєв не погоджується з тим, що теперішня поведінка Вселенського патріарха з українського питання пов'язана з відсутністю Кирила на Критському соборі. Він каже, що "такі речі не вирішуються на рівні особистих образ та помсти", проте визнає, що ігнорування собору було "стратегічною помилкою" глави РПЦ. Головною причиною того, що Вселенський патріархат змінив ставлення до української автокефалії, Кураєв вважає настрої в самій Україні: "Сьогодні можна говорити про те, що Україна, не окремий політик, не група, а Україна просить про автокефалію".

Як відреагує РПЦ на вирішення питання про автокефалію для України?

У питанні української автокефалії Константинополь "ні в чому не звинувачує" РПЦ, наголошує Кураєв, а "мова війни" лунає тільки з боку Москви. Як вважає російський богослов, РПЦ обере вичікувальну позицію. А якщо в рамках автокефалії Константинопольський патріархат призначить у Київ свого митрополита, тоді вже РПЦ перейде від слів до дій. "Без сумніву, буде оголошено про те, що "патріарх Московський більше не згадує Вселенського патріарха в своїх молитвах", - каже Кураєв. Крім того, РПЦ може відмовитися від участі "в спільних православних проектах під егідою Константинополя". Водночас озвучені в ЗМІ пропозиції відкрити нові парафії і збудувати храми Московського патріархату в Туреччині Кураєв вважає несерйозними - занадто дорого. "Серйознішими є погрози Москви, - вважає експерт, - визнати ті розколи, які існують у Греції та інших православних країнах". Але це, на його думку, буде контрпродуктивним для РПЦ.

Протест проти УПЦ МП в Києві, архів 2014 року

Схожу небезпеку вбачає і Микола Мітрохін: "Можна припустити певний бунт монастирів на Афоні, перехід їх на бік Москви, оскільки тамтешня православна громада не надто любить патріарха Варфоломія". Крім того, вважає Мітрохін, у відповідь на українську автокефалію РПЦ могла б "підтримати радикальні консервативні угруповання на всіх територіях, де перебуває патріархат". Мітрохін вважає, що РПЦ цілком може піти на відкриття нових парафій у Туреччині. Це, як і заколот монастирів на Афоні, він називає найболючішою з можливих відповідей Москви.

Реґіна Есльнер зазначає, що у своїх діях РПЦ є залежною (від Кремля. - Ред.), оскільки патріарх Кирило з самого початку "увійшов у складні відносини з російською внутрішньою політикою". Берлінський експерт вважає, що Кирило "більше не вільний" в українському питанні.

Якою буде українська православна церква?

Експерти сходяться на тому, що процес автокефалії буде складним і, найімовірніше, призведе до появи в Україні ще однієї церкви. Експерти не наважуються передбачити, якою буде її склад, але вважають, що в нову структуру можуть увійти частини УПЦ КП, УАПЦ і, можливо, УПЦ МП. Але при цьому сама УПЦ МП і надалі існуватиме. "Московська церква не зникне, вона може різко зменшитися у впливі та розмірах, але не зникне", - каже Андрій Кураєв.

Наскільки нова автокефальна церква буде чисельною, передбачити складно, оскільки точних даних не існує. Микола Мітрохін припускає, що за кількістю парафій нова автокефальна церква може бути утричі меншою за нинішню УПЦ МП. При цьому експерти відзначають ризик протистояння між віруючими, спроб захоплення храмів та інших проявів насильства. "Процес автокефалії - це не тільки свято, а цілком тривожна подія в перспективі", - говорить Мітрохін.

За його словами, поки розрахунок Києва на те, що в чисельнішій УПЦ МП станеться розкол та її найпрогресивніша частина перейде на бік майбутньої автокефальної церкви, не справджується. Реґіна Ельснер зазначає, що майбутня автокефалія "стане великим викликом для української держави, яка повинна буде гарантувати свободу релігії для всіх". На Україну "чекають важкі роки", - говорить Андрій Кураєв.

Чи загрожує світовому православ'ю розкол?

Розкол можливий, але в якому вигляді - поки що не цілком зрозуміло. "З боку можна сказати, що йдеться про завершення дефрагментації давньоримського світу", - каже Кураєв, порівнюючи його з іншими розколами в історії християнства, зокрема - на католиків і православних. За його словами, тепер розкол намічається за лінією - слов'янський і грецький православні світи. Реґіна Ельснер вважає: якщо Москва зважиться на повний розрив з Константинополем, то РПЦ "опиниться в ізоляції". При цьому експертка зазначаэ, що "думки про канонічність дій Константинополя в світовому православ'ї розходяться".