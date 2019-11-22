 Острову Маврикій загрожує екологічна катастрофа через аварію танкера | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.08.2020

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Новини

Острову Маврикій загрожує екологічна катастрофа через аварію танкера

Неподалік від острова Маврикій зазнав лиха танкер з нафтопродуктами. Влада острова оголосила надзвичайний стан через вилив нафтопродуктів у океан.

Аварія танкера з нафтопродуктами поблизу острова Маврикій

Поблизу південно-східного узбережжя острова Маврикій сів на мілину танкер з нафтопродуктами

Популярний серед туристів острів Маврикій може сильно постраждати від екологічної катастрофи. У суботу, 8 серпня, влада острова оголосила екологічний надзвичайний стан через витік нафтопродуктів з танкера, що раніше сів на мілину неподалік від острова.

Прем'єр-міністр острівної держави Правінд Джагнот вже звернувся по допомогу до уряду Франції. "Наша країна не має ні можливостей, ані знань щодо того, як рятувати кораблі, котрі зазнали лиха", - написав глава уряду острівної держави в соцмережі Twitter, цитує інформагенція AFP.

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На загрозу масштабної екологічної катастрофи також вказують і екологи. Зокрема місце витоку нафтопродуктів розташоване неподалік від двох заповідних зон. Крім того, токсичні нафтопродукти можуть завдати істотної шкоди кораловим рифам, а також забруднити лагуни та піщані пляжі острова, застерігають екологи.

Танкер Wakashio ще 25 липня сів на мілину поблизу південно-східної частини острова Маврикій. На борту судна на момент аварії було близько чотирьох тисяч тонн нафтопродуктів. 20 членів екіпажу вдалося перевезти в безпечне місце. Вилив нафтопродуктів розпочався 6 серпня через появу тріщин у корпусі судна, уточнює інформагенція dpa.

У компанії, якій належить судно, запевнили, що було зроблено багато спроб обмежити масштаби екологічної катастрофи, але на заваді стали несприятливі погодні умови та високі хвилі в океані. "Ми висловлюємо вибачення народу Маврикію та людям, які постраждали від цього лиха, за те, що ми заподіяли їм стільки проблем", - повідомили в японській компанії Nagashiki Shipping, цитує dpa.

Економіка острова Маврикій практично повністю залежить від туризму та риболовлі. Однією з принад острова є його чудові пляжі, а також коралові рифи, що вважаються одними з найгарніших у світі.

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