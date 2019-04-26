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Остап Семерак є українським політиком. З 14 квітня 2016 року Остап Семерак обіймає посаду міністра екології та природних ресурсів України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.