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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Остап Семерак".
Остап Семерак є українським політиком. З 14 квітня 2016 року Остап Семерак обіймає посаду міністра екології та природних ресурсів України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Чому не діє новий закон про сортування сміття, які екологічні наслідки війни на Донбасі, про вирубування лісів у Карпатах і отруєння бджіл - ексклюзивне інтерв'ю DW Остапа Семерака, міністра екології України.
Екологічні наслідки війни на Донбасі, вирубування лісів у Карпатах, отруєння бджіл та чому не діє новий закон про сортування сміття - про це Остап Семерак, міністр екології України розповів у ексклюзивному інтерв'ю DW.