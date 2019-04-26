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Остап Семерак

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Остап Семерак".

Остап Семерак є українським політиком. З 14 квітня 2016 року Остап Семерак обіймає посаду міністра екології та природних ресурсів України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

За три роки кількість відвідувачів Чорнобильської зони зросла вдесятеро

За три роки кількість відвідувачів Чорнобильської зони зросла вдесятеро 26.04.2019

У 2018 році "зону відчуження" Чорнобильської АЕС відвідали 70 тисяч осіб, повідомив міністр екології України Остап Семерак. Тим часом над четвертим енергоблоком успішно випробували нову захисну споруду.
Міністерство екології України оскаржить дозвіл суду полювати на лося

Міністерство екології України оскаржить дозвіл суду полювати на лося 28.11.2018

Міністерство екології України продовжить боротьбу за заборону полювання на лося. Напередодні суд у Києві дозволив полювати на цих тварин.
Україна обговорила з ЄС допомогу в захисті довкілля

Україна обговорила з ЄС допомогу в захисті довкілля 09.10.2018

У Люксембургу зустрілися міністри екології ЄС і країн "Східного партнерства", зокрема України. Остап Семерак розповів про досягнення Києва - поки йдеться переважно лише про закони.
У сортуванні сміття Україна має стати Швейцарією - міністр екології Остап Семерак (відео)

У сортуванні сміття Україна має стати Швейцарією - міністр екології Остап Семерак (відео) 12.07.2018

Чому не діє новий закон про сортування сміття, які екологічні наслідки війни на Донбасі, про вирубування лісів у Карпатах і отруєння бджіл - ексклюзивне інтерв'ю DW Остапа Семерака, міністра екології України.

У сортуванні сміття Україна має стати Швейцарією - міністр екології України (11.07.2018) 11.07.2018

Екологічні наслідки війни на Донбасі, вирубування лісів у Карпатах, отруєння бджіл та чому не діє новий закон про сортування сміття - про це Остап Семерак, міністр екології України розповів у ексклюзивному інтерв'ю DW.
Україна ініціює відновлення екологічного моніторингу на Донбасі

Україна ініціює відновлення екологічного моніторингу на Донбасі 02.07.2017

Мінприроди України вже розпочало проект з інвентаризації об'єктів, які несуть екологічну та техногенну загрозу на території Донецької та Луганської областей, повідомив голова міністерства Остап Семерак.

У зоні відчуження біля ЧАЕС Україна пропонує створити ферму сонячної енергії

У зоні відчуження біля ЧАЕС Україна пропонує створити ферму сонячної енергії 07.08.2016

Якщо переговори з потенційними інвесторами завершаться успішно, проект може бути розгорнутий вже наступного року, переконаний міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак.
Підписання Паризької угоди: грошей з повітря Україні більше не буде

Підписання Паризької угоди: грошей "з повітря" Україні більше не буде 22.04.2016

Україна, разом з понад 150 іншими державами, підпише 22 квітня у Нью-Йорку Паризьку угоду, яка має замінити Кіотський протокол. Які виклики та шанси принесе українцям нова глобальна кліматична угода, - в матеріалі DW.
Новий міністр екології хоче утилізувати ядерні відходи без участі Росії

Новий міністр екології хоче утилізувати ядерні відходи без участі Росії 17.04.2016

Україна не платитиме РФ за утилізацію відходів, а має створити власний повноцінний ядерний цикл. Оскільки йдеться про питання національної безпеки, переконаний міністр екології Остап Семерак.
Верховна Рада затвердила склад нового уряду

Верховна Рада затвердила склад нового уряду 14.04.2016

За ухвалення нового складу Кабміну проголосували 239 народних обранців. Свої посади в ньому зберегли шість міністрів з попереднього уряду.
Уряд у Києві схвалив односторонню демаркацію українсько-російського кордону

Уряд у Києві схвалив односторонню демаркацію українсько-російського кордону 19.11.2014

Український уряд схвалив проект указу президента про односторонню демаркацію кордону з Росією. Раніше Москва висловлювала обурення з приводу таких намірів Києва.
Завдяки реверсним поставкам газу Україна зекономила півмільярда доларів

Завдяки реверсним поставкам газу Україна зекономила півмільярда доларів 03.10.2014

За час, відколи Україна купує газ в країнах Європи, вже вдалося зекономити півмільярда доларів, повідомив міністр Кабінету Міністрів України Остап Семерак.