Останні чотири роки на Землі були найспекотнішими за весь час спостереження

Минулий рік зайняв четверте місце у списку найспекотніших років за всю історію спостереження з 1880 року, йдеться у доповіді Всесвітньої метеорологічної організації ООН (ВМО), оприлюдненій у середу, 6 лютого. При цьому останні чотири роки стали найспекотнішими за весь час. Найвищою температура на Землі була у 2016 році, коли світова температура була на 1,2 градуса за Цельсієм вище середньорічних температур у доіндустріальну добу.

Середня світова температура у 2018 році була на один градус за Цельсієм вищою, ніж у другій половині дев'ятнадцятого століття. "Довгостроковий температурний тренд є важливішим, ніж рейтинг окремих років. Рівень потепління протягом останніх чотирьох років був винятковим, як на суші, так і в океані", - заявив генеральний секретар організації Петтері Таалас, передає агенція AFP.

За даними ВМО, підвищення температури також сприяє появі екстремальних погодних явищ, таких як урагани, посухи та повені. "Багато екстремальних погодних явищ відповідають тому, що ми очікуємо від мінливого клімату. Це реальність, з якою нам треба зіткнутися", - зазначив голова організації. За його словами, значне похолодання в районах, де воно раніше не спостерігалося, також є наслідком зміни клімату, зокрема потепління на полюсах.

Як повідомлялося раніше, в Австралії минулий січень став найспекотнішим місяцем за весь час метеорологічних спостережень. В південноавстралійському місті Порт-Огаста, де мешкають 15 тисяч людей, була досягнута найвища температура по всій країні - 49,5 градуса.

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