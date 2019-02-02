 Останні чотири роки на Землі були найспекотнішими за весь час спостереження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.02.2019

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Новини

Останні чотири роки на Землі були найспекотнішими за весь час спостереження

Середня загальносвітова температура минулого року була на один градус вищою, ніж в доіндустріальну епоху, повідомила Всесвітня метеорологічна організація ООН. Спека сприяє збільшенню числа посух, повеней та ураганів.

Загальносвітова температура продовжує підвищуватися

Загальносвітова температура продовжує підвищуватися

Минулий рік зайняв четверте місце у списку найспекотніших років за всю історію спостереження з 1880 року, йдеться у доповіді Всесвітньої метеорологічної організації ООН (ВМО), оприлюдненій у середу, 6 лютого. При цьому останні чотири роки стали найспекотнішими за весь час. Найвищою температура на Землі була у 2016 році, коли світова температура була на 1,2 градуса за Цельсієм вище середньорічних температур у доіндустріальну добу.

Середня світова температура у 2018 році була на один градус за Цельсієм вищою, ніж у другій половині дев'ятнадцятого століття. "Довгостроковий температурний тренд є важливішим, ніж рейтинг окремих років. Рівень потепління протягом останніх чотирьох років був винятковим, як на суші, так і в океані", - заявив генеральний секретар організації Петтері Таалас, передає агенція AFP.

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За даними ВМО, підвищення температури також сприяє появі екстремальних погодних явищ, таких як урагани, посухи та повені. "Багато екстремальних погодних явищ відповідають тому, що ми очікуємо від мінливого клімату. Це реальність, з якою нам треба зіткнутися", - зазначив голова організації. За його словами, значне похолодання в районах, де воно раніше не спостерігалося, також є наслідком зміни клімату, зокрема потепління на полюсах.

Як повідомлялося раніше, в Австралії минулий січень став найспекотнішим місяцем за весь час метеорологічних спостережень. В південноавстралійському місті Порт-Огаста, де мешкають 15 тисяч людей, була досягнута найвища температура по всій країні - 49,5 градуса.

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