 Останки колишнього диктатора Іспанії Франко перепоховають 24 жовтня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.10.2019

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Новини

Останки колишнього диктатора Іспанії Франко перепоховають 24 жовтня

Останки колишнього іспанського диктатора Франсіско Франко перенесуть з меморіального комплексу "Долини полеглих" на цвинтар у Мадриді 24 жовтня. Проти цього виступають його родичі.

Комплекс Долина полеглих став місцем паломництва прихильників Франко (архівне фото)

Комплекс "Долина полеглих" став місцем паломництва прихильників Франко (архівне фото)

Останки колишнього іспанського диктатора Франсіско Франко ексгумують у меморіальному комплексі "Долини полеглих" та перепоховають на цвинтарі в Ель-Пардо на півночі Мадрида. Перепоховання відбудеться 24 жовтня. Про це у понеділок, 21 жовтня, заявили в іспанському уряді, повідомляє агенція новин dpa.

Забальзамоване тіло колишнього правителя Іспанії лежить під кількатонною кам'яною плитою у "Долині полеглих". Меморіальний комлекс став місцем паломництва прибічників фашистського диктатора, що ображає почуття рідних багатьох жертв його режиму.

За даними ЗМІ, останки диктатора на кладовище переправлять за допомогою гелікоптера. На цьому ж цвинтарі похована дружина Франко Кармен Поло.

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Іспанські депутати підтримали ексгумацію та перепоховання останків диктатора Франко. За планами уряду, перепоховання має відбутися до кінця 2018 року. (13.09.2018)

Родині іспанського диктатора Франсіско Франко не вдалося опротестувати перепоховання його останків. Суд постановив, що прах каудільйо має бути перенесений з меморіального комплексу "Долини полеглих" на цвинтар в Мадриді. (24.09.2019)

Нагадаємо, у вересні родина іспанського диктатора програла суд щодо перепоховання. Рідні наполягали, що останки Франко мають залишитися у меморіалі або ж бути перенесені до родинного склепу в одному з монастирів Мадрида. Проти останнього варіанту категорично виступає чинний уряд Іспанії.

Франсіско Франко правив Іспанією з 1939-го до 1975 року. Він був похований у базиліці меморіального комплексу жертв громадянської війни 1936-39 років, розташованій у "Долині полеглих", в 52-х кілометрах від Мадрида. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, який прийшов до влади у 2018 році та представляє Іспанську соціалістичну робітничу партію (ІСРП), визначив перепоховання останків Франко одним зі своїх пріоритетів. 

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