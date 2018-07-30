 Особу, підозрювану у вбивстві ветерана АТО, затримали біля Маріуполя | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Особу, підозрювану у вбивстві ветерана АТО, затримали біля Маріуполя

Особу, підозрювану у вбивстві ветерана АТО з Бердянська, затримали біля Мелітополя, повідомляють у Національній поліції України.

Вбивцю ветерана АТО з Бердянська затримали

Можливого вбивцю ветерана антитерористичної операції та активіста з Бердянська Запорізької області Віталія Олешка (позивний "Сармат") затримано біля Мелітополя у тій же області. Про це у вівторок, 31 липня, повідомив радник начальника головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк.

"Деякий час тому біля Мелітополя в результаті оперативно розшукових заходів був затриманий вбивця Віталія Сармата. Деталі незабаром на офіційних джерелах", - написав Форостяк на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

DW.COM

20 липня минає два роки з дня зухвалого вбивства у центрі Києва відомого журналіста Павла Шеремета. Журналісти і громадські активісти запитують: чому досі немає результатів слідства? (20.07.2018)

СБУ, Національній поліції та Держприкордонслужбі доручили посилити антитерористичний і контррозвідувальний режим, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов. (31.10.2017)

Нагадаємо, що поліція Запорізької області 31 липня отримала повідомлення про те, що близько 12:30 на вулиці Східній у Бердянську невідомий вистрілив у 43-річного місцевого жителя, який згодом помер від отриманого поранення. З метою затримання убивці на території Запорізької області було оголошено оперативний план "Сирена", невдовзі оперативний план поширили і на територію Донецької області. "За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство)", - повідомив департамент комунікації Національної поліції України.

Водночас журналіст Юрій Бутусов у соцмережі Facebook повідомив, що убитий - це Віталій Олешко, який був добровольцем батальйону "Донбас", учасником АТО і мав позивний "Сармат". "Учасник самооборони Бердянська, кавалер ордена "За мужність" третього ступеня, учасник боїв за Іловайськ, який пройшов російський полон. Посеред білого дня в кафе, де Віталій сидів зі своєю дружиною і другом, зайшов убивця з мисливською рушницею та вистрелив "Сармату" в спину", - написав Бутусов.

Також за темою

Ukraine Neue Polizei in Kiew

Нацполіція розслідує вбивство ветерана АТО в Бердянську як умисне 31.07.2018

У Бердянську застрелили громадського активіста. Поліція розслідує вбивство як умисне. У соцмережах повідомляють, що убитий був ветераном антитерористичної операції.

Symbolbild Polizei Blaulicht

Замовники вбивства Аміни Окуєвої перебувають у РФ - Геращенко 31.10.2017

Скоєний на Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва замах замовили в Росії, переконаний радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. Він назвав дві основні версії, які розглядає слідство.

Докладно

Полу Манафорту загрожує до 80 років ув'язнення

Пол Манафорт: за що судять піарника Януковича? (відео)

У Пола Манафорта багато регалій з префіксом "екс". 31 липня проти нього розпочався суд у США. Що про це варто знати? 

Фахівці, які отримували блакитні картки, залишаються в Німеччині

Більшість власників "блакитних карток" залишаються в ФРН

90 відсотків фахівців, які мали "блакитну картку", продовжують проживати в Німеччині. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  