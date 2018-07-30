Особу, підозрювану у вбивстві ветерана АТО, затримали біля Маріуполя

Можливого вбивцю ветерана антитерористичної операції та активіста з Бердянська Запорізької області Віталія Олешка (позивний "Сармат") затримано біля Мелітополя у тій же області. Про це у вівторок, 31 липня, повідомив радник начальника головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк.

"Деякий час тому біля Мелітополя в результаті оперативно розшукових заходів був затриманий вбивця Віталія Сармата. Деталі незабаром на офіційних джерелах", - написав Форостяк на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Нагадаємо, що поліція Запорізької області 31 липня отримала повідомлення про те, що близько 12:30 на вулиці Східній у Бердянську невідомий вистрілив у 43-річного місцевого жителя, який згодом помер від отриманого поранення. З метою затримання убивці на території Запорізької області було оголошено оперативний план "Сирена", невдовзі оперативний план поширили і на територію Донецької області. "За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство)", - повідомив департамент комунікації Національної поліції України.

Водночас журналіст Юрій Бутусов у соцмережі Facebook повідомив, що убитий - це Віталій Олешко, який був добровольцем батальйону "Донбас", учасником АТО і мав позивний "Сармат". "Учасник самооборони Бердянська, кавалер ордена "За мужність" третього ступеня, учасник боїв за Іловайськ, який пройшов російський полон. Посеред білого дня в кафе, де Віталій сидів зі своєю дружиною і другом, зайшов убивця з мисливською рушницею та вистрелив "Сармату" в спину", - написав Бутусов.