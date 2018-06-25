 Основний суперник Ердогана на виборах визнав свою поразку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.06.2018

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Новини

Основний суперник Ердогана на виборах визнав свою поразку

У Туреччині представник Республіканської народної партії Мухаррем Індже заявив, що вибори були несправедливими, проте при цьому визнав свою поразку. Чинний президент Реджеп Таїп Ердоган здобув перемогу у першому турі.

Мухаррем Індже визнав свою поразку на виборах

Мухаррем Індже визнав свою поразку на виборах

Представник турецької Республіканської народної партії (РНП) Мухаррем Індже, який був основним суперником чинного президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана на виборах глави держави, визнав свою поразку. "Я визнаю результати виборів", - заявив Індже у понеділок, 25 червня.

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Реджеп Таїп Ердоган на основі "неофіційних результатів" заявив про свою перемогу на виборах президента Туреччини та до парламенту країни. Опозиція радить не поспішати святкувати та дочекатися офіційних результатів. (24.06.2018)

У Туреччині завершилося голосування на позачергових виборах президента і парламенту. Перші попередні результати мають оголосити до кінця дня. Опозиційний кандидат Мухаррем Індже закликав співгромадян захистити вибір. (24.06.2018)

При цьому він закликав Ердогана бути лідером для усіх турків та "представляти 80 мільйонів осіб". "Ви є президентом для усіх нас", - зауважив турецький опозиціонер. Він попередив, що з перемогою Ердогана на виборах та набуттям чинності змін до конституції країни Туреччина перетвориться на режим правління однієї людини.

Індже повторив свій закид, що встановлення результатів виборів контролювалось прихильниками Ердогана. "Ці вибори були несправедливими. Вони були заплямовані кров'ю", - зауважив він, інформує агенція dpa.

На позачергових виборах президента Туреччини, які відбулись у неділю, 24 червня, одночасно з парламентськими виборами, Ердоган здобув перемогу у першому турі, отримавши 52,5 відсотка голосів виборців. За опозиціонера Індже проголосував 31 відсоток турків, які взяли участь у голосуванні.

Із перемогою на виборах Ердогана вже привітав його російський колега Володимир Путін. За його словами, високий результат Ердогана на виборах свідчить про його "великий політичний авторитет" та підтримку населенням його політичного курсу.

Цими виборами завершується перехід Туреччини до президентської форми правління, що було закріплено на референдумі минулого року. Згідно з новою політичною системою у Туреччині, яка набуде чинності після цих виборів, президент країни матиме дуже широкі повноваження - він очолюватиме уряд країни і призначатиме на посади міністрів без згоди парламенту. Те саме стосується спецслужб та армії.

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