"Оскар-2022": солідарність з Україною та тріумф CODA

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На церемонії вручення "Оскарів" вшанували хвилиною мовчання жертв російської війни проти України. Найкращим фільмом року журі конкурсу було визнано стрічку "CODA: У ритмі серця".
94-та церемонія вручення головної кінопремії року "Оскар" відбулася у Лос-Анджелесі у неділю, 27 березня. Під час церемонії її гості та учасники вшанували хвилиною мовчання жертв російської війни проти України.
Перед хвилиною мовчання акторка українського походження Міла Куніс, яка була однією з ведучих заходів, поділилася з присутніми своїми переживаннями щодо війни в Україні. "Останні глобальні події залишили багатьох з нас з почуттям спустошеності. Тепер, коли ви бачите силу і гідність людей, які зіштовхнулися з такими руйнуваннями, їхня стійкість не може залишити байдужим. Не можна не поважати тих, хто знаходить у собі сили продовжувати боротьбу з неймовірною темрявою", - сказала Куніс, анонсуючи оголошення номінантів на найкращу пісню до фільму.
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Низка акторів висловилися на підтримку України або долучилися до збору пожертв. "Це дуже, дуже дивно бути тут у смокінгах, знаючи що відбувається в Україні", - сказав під час відкриття церемонії продюсер Еміль Шерман, продюсер фільму "Влада пса" (Power of the Dog). "Нині непростий час, коли намагаєшся впоратися із тим, що відбувається у тій частині світу, і водночас як ніби нічого і немає, святкуєш досягнення всіх тих, хто зробив цей фільм і всі ті фільми, які сьогодні тут представлені", - зазначив продюсер, слова якого наводить Reuters.
"Оскара" 2022 року за найкращий фільм отримала комедійно-драматична стрічка "CODA: У ритмі серця" режисерки Шани Хейдер. Премію Американської кіноакадемії у номінації "найкраща акторка" отримала Джесіка Честейн за фільм "Очі Теммі Фей". У номінації "найкращий актор" переміг Вілл Сміт за роль у драмі "Король Річард".
Список лауреатів премії "Оскар" 2022 року в основних номінаціях: