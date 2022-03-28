"Оскар-2022": солідарність з Україною та тріумф CODA

94-та церемонія вручення головної кінопремії року "Оскар" відбулася у Лос-Анджелесі у неділю, 27 березня. Під час церемонії її гості та учасники вшанували хвилиною мовчання жертв російської війни проти України.

Перед хвилиною мовчання акторка українського походження Міла Куніс, яка була однією з ведучих заходів, поділилася з присутніми своїми переживаннями щодо війни в Україні. "Останні глобальні події залишили багатьох з нас з почуттям спустошеності. Тепер, коли ви бачите силу і гідність людей, які зіштовхнулися з такими руйнуваннями, їхня стійкість не може залишити байдужим. Не можна не поважати тих, хто знаходить у собі сили продовжувати боротьбу з неймовірною темрявою", - сказала Куніс, анонсуючи оголошення номінантів на найкращу пісню до фільму.

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Низка акторів висловилися на підтримку України або долучилися до збору пожертв. "Це дуже, дуже дивно бути тут у смокінгах, знаючи що відбувається в Україні", - сказав під час відкриття церемонії продюсер Еміль Шерман, продюсер фільму "Влада пса" (Power of the Dog). "Нині непростий час, коли намагаєшся впоратися із тим, що відбувається у тій частині світу, і водночас як ніби нічого і немає, святкуєш досягнення всіх тих, хто зробив цей фільм і всі ті фільми, які сьогодні тут представлені", - зазначив продюсер, слова якого наводить Reuters.

"Оскари-2022" в основних номінаціях

"Оскара" 2022 року за найкращий фільм отримала комедійно-драматична стрічка "CODA: У ритмі серця" режисерки Шани Хейдер. Премію Американської кіноакадемії у номінації "найкраща акторка" отримала Джесіка Честейн за фільм "Очі Теммі Фей". У номінації "найкращий актор" переміг Вілл Сміт за роль у драмі "Король Річард".

Список лауреатів премії "Оскар" 2022 року в основних номінаціях:

"Найкращий фільм": "CODA: У ритмі серця"

"Найкращий режисер": Джейн Кемпіон ("У руках пса")

"Найкраща чоловіча роль": Вілл Сміт ("Король Річард")

"Найкраща жіноча роль": Джессіка Честейн ("Очі Теммі Фей")

"Найкраща чоловіча роль другого плану": Трой Коцур ("CODA: У ритмі серця")

"Найкраща жіноча роль другого плану": Аріана ДеБос ("Вестсайдська історія")

"Найкращий іноземний фільм": "Сядь за кермо моєї машини" (Японія)

"Найкращий анімаційний фільм": "Енканто"

"Найкращий документальний повнометражний фільм": "Літо душі"

"Найкращий оригінальний сценарій": "Белфаст" - Кеннет Брана

"Найкращий адаптований сценарій": "CODA: У ритмі серця" - Шана Хейдер

"Найкращий оригінальний саундтрек": "Дюна" - Ганс Ціммер (Hans Zimmer)

"Найкраща оригінальна пісня": No Time To Die з "007: Не час помирати" - Біллі Айліш та Фіннеас О'Коннелл