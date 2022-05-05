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Освіта та реформи освіти в Україні, Німеччині та інших країнах.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Освіта". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Війна внесла корективи і до навчального процесу. В Україні розробили спрощену процедуру для вступників, аби реалізувати право на вищу освіту та заохочувати залишатися в Україні. DW - про особливості вступної кампанії.
Олена Троц продовжує викладати ученикам, попри активні бойові дії в Україні. Більшість її вихованців поїхали з країни. Вчителька вирішила залишити бомбосховище, де ховалась від авіанальотів, й продовжити онлайн-викладання з квартири у Києві.
У Єврокомісії ухвалили нові заходи, які мають підтримати людей з України, які отримали тимчасовий захист у ЄС. Їм хочуть спростити доступ до освіти, пошук роботи, а також отримання медичного та психологічного захисту.
Молоді християни, мусульмани, євреї та атеїсти - усі вони живуть у сучасній Німеччині та вирушають разом до музею концентраційного табору "Аушвіц". Враження німців після відвідин меморіалу, який засвідчує жахи Голокосту.
Вони - молоді християни, мусульмани, євреї та атеїсти. Усі вони живуть у Німеччині та вирушають разом до музею концентраційного табору "Аушвіц". Враження німців після відвідин меморіалу, який засвідчує жахи Голокосту.