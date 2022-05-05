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Освіта

Освіта та реформи освіти в Україні, Німеччині та інших країнах.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Освіта". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Чому дедалі більше німців вивчають українську мову

Чому дедалі більше німців вивчають українську мову 05.05.2022

У Німеччині 870 народних університетів - центрів додаткової освіти. Особливо популярні у них курси іноземних мов. Зараз у тренді й українська мова. DW поговорила із тими, хто почав її вивчати.
У Німеччині працевлаштовують освітян зі знанням української - ЗМІ

У Німеччині працевлаштовують освітян зі знанням української - ЗМІ 24.04.2022

Федеральні землі отримали сотні заяв на працевлаштування від українських вчителів. Багато земель уже працевлаштували освітян зі знаннями української, пише видання Welt am Sonntag.
Вступна кампанія в Україні під час війни: що змінилося для абітурієнтів

Вступна кампанія в Україні під час війни: що змінилося для абітурієнтів 23.04.2022

Війна внесла корективи і до навчального процесу. В Україні розробили спрощену процедуру для вступників, аби реалізувати право на вищу освіту та заохочувати залишатися в Україні. DW - про особливості вступної кампанії.
Біженцям з України спростили вступ до вишів Німеччини

Біженцям з України спростили вступ до вишів Німеччини 20.04.2022

Наявність шкільного атестата - одна з обов'язкових умов для навчання у німецькому університеті. Для тих, кому довелося тікати від війни в Україні, у Німеччині зробили виняток.
Інтеграція українських біженців у ФРН: які шанси на роботу

Інтеграція українських біженців у ФРН: які шанси на роботу 02.04.2022

Німеччина переживає нині найбільший наплив біженців із 2015 року. Експерти попереджають про можливі проблеми з освітою та інтеграцією на ринку праці.
Як у Німеччині допомагають студентам і науковцям з України

Як у Німеччині допомагають студентам і науковцям з України 30.03.2022

Додаткові навчальні місця, стипендії, мовні курси та трудові договори - німецькі університети висловлюють свою солідарність з Україною та організують допомогу для тих, хто страждає від війни.

Українська учителька продовжує онлайн-уроки під загрозою обстрілів (27.03.2022) 27.03.2022

Олена Троц продовжує викладати ученикам, попри активні бойові дії в Україні. Більшість її вихованців поїхали з країни. Вчителька вирішила залишити бомбосховище, де ховалась від авіанальотів, й продовжити онлайн-викладання з квартири у Києві.

Освіта, житло та робота: ЄК ухвалила нові заходи підтримки біженців з України

Освіта, житло та робота: ЄК ухвалила нові заходи підтримки біженців з України 23.03.2022

У Єврокомісії ухвалили нові заходи, які мають підтримати людей з України, які отримали тимчасовий захист у ЄС. Їм хочуть спростити доступ до освіти, пошук роботи, а також отримання медичного та психологічного захисту.
Німецькі школи приймають дітей-біженців з України

Німецькі школи приймають дітей-біженців з України 21.03.2022

Школи у Німеччині хочуть дати українським дітям шанс здобути освіту та не втратити майбутнє. При цьому навчальним закладам доводиться враховувати наслідки двох років пандемії.
Українські вчителі можуть працювати дистанційно з будь-якої країни - омбудсмен

Українські вчителі можуть працювати дистанційно з будь-якої країни - омбудсмен 10.03.2022

Накази про заборону працювати дистанційно освітянам, які наразі виїхали за межі України через війну, незаконні, заявив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.
У хлопчиків - пеніс, а у дівчаток? У німецьких підручниках з'явився клітор

У хлопчиків - пеніс, а у дівчаток? У німецьких підручниках з'явився клітор 17.02.2022

У німецьких підручниках тепер міститься зображення та докладний опис не лише чоловічого статевого органа.
День в Аушвіці: що каже німецька молодь після відвідин табору смерті (відео)

День в "Аушвіці": що каже німецька молодь після відвідин табору смерті (відео) 27.01.2022

Молоді християни, мусульмани, євреї та атеїсти - усі вони живуть у сучасній Німеччині та вирушають разом до музею концентраційного табору "Аушвіц". Враження німців після відвідин меморіалу, який засвідчує жахи Голокосту.

День в "Аушвіці": що каже німецька молодь після відвідин табору смерті (27.01.2022) 27.01.2022

Вони - молоді християни, мусульмани, євреї та атеїсти. Усі вони живуть у Німеччині та вирушають разом до музею концентраційного табору "Аушвіц". Враження німців після відвідин меморіалу, який засвідчує жахи Голокосту.

Якою має бути сексуальна освіта? Три історії з Європи (18.01.2022) 18.01.2022

Молоді європейці відверто поговорили з DW на тему сексуальної освіти. Їхні історії різні, але висновок з них можна зробити один: чим краща сексуальна освіта в школі, тим менше проблем у людей згодом виникає в цій сфері.

Святкові побори в українській школі: корупція чи ні?

Святкові побори в українській школі: корупція чи ні? 17.12.2021

В українських садках і школах напередодні новорічних свят постає традиційна дилема - купувати чи не купувати подарунки дітям і педагогам. Як це аргументують батьки, і що каже закон, у матеріалі DW.

Новий безплатний курс німецької від DW - тепер і українською

Новий безплатний курс німецької від DW - тепер і українською 07.12.2021

Граючись, вивчити німецьку, ще й абсолютно безплатно - це можливо завдяки новому онлайн-курсу від DW. "Nicos Weg" доступний і для мобільних приладів - вчити німецьку мову можна навіть дорогою в університет чи на роботу!
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