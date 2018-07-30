Освіжитися від спеки: найгарніші фонтани Європи (фотогалерея)

Рекордна літня спека скрізь. За високої температури тягне до води. Нумо до водограїв! Найгарніші в Європі фонтани - у фотогалереї DW.
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