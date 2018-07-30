 Освіжитися від спеки: найгарніші фонтани Європи (фотогалерея) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 02.08.2018

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Культура й стиль життя

Освіжитися від спеки: найгарніші фонтани Європи (фотогалерея)

Рекордна літня спека скрізь. За високої температури тягне до води. Нумо до водограїв! Найгарніші в Європі фонтани - у фотогалереї DW.

  • Рим, фонтан Треві, Італія, літо 2018 (picture-alliance/Bildagentur-online/Rossi)

    Освіжитися від спеки: найгарніші фонтани Європи (фотогалерея)

    ​​​​​​​Фонтан Треві, Рим

    Жбурнете в воду монетку - побуваєте в Римі ще раз. У цю легенду вірять чимало туристів. У фонтані Треві щороку опиняється близько мільйона євро! Цю споруду полюбляють і кінематографісти. Одна з найвідоміших сцен: як у Треві купається акторка Аніта Екберг (зі стрічки Федеріко Фелліні "Солодке життя").

  • Великобританія, Британія, Трафальгарська площа в Лондоні (picture-alliance/Arco Images/G.A. Rossi)

    Освіжитися від спеки: найгарніші фонтани Європи (фотогалерея)

    Фонтани на Трафальгарській площі, Лондон

    Фонтани створюють відповідну атмосферу, а тому стають популярним місцем зустрічі туристів і містян - як-от на Трафальгарській площі. Їх звели у 1939 році для вшанування пам'яті двох адміралів королівського військово-морського флоту. Для багатьох лондонців саме Трафальгарська площа - центр міста. На краєчку фонтанів дуже цікаво спостерігати за лондонським життям.

  • Ейфелева вежа в Парижі, Франція, сади Трокадеро і Варшавський фонтан (picture-alliance/AFP Creative/B. Guay)

    Освіжитися від спеки: найгарніші фонтани Європи (фотогалерея)

    Варшавський фонтан, Париж

    Варшавський фонтан у садах Трокадеро в Парижі - величезний витвір мистецтва. Особливо вражають двадцять водяних гармат, з яких регулярно вилітають потужні струмені у напрямку Ейфелевої вежі і влучають у довгий басейн. Ідеальне місце, щоб освіжитися!

  • Національний музей мистецтва Каталонії, Барселона, Іспанія, пагорб Монжуїк і фонтан (picture-alliance/dpa/F. Fell)

    Освіжитися від спеки: найгарніші фонтани Європи (фотогалерея)

    Магічний фонтан Монжуїк, Барселона

    Магічний фонтан біля підніжжя пагорба Монжуїк звели в 1929 році з нагоди Всесвітньої виставки в Барселоні. Увечері він найефектніший: вода струменить під музику та зі світловими ефектами. Щосекунди в нутрощах фонтану шумить близько 2000 літрів води. Справді магічне видовище!

  • Женевське озеро, Женева, Швейцарія, фонтан Же До (picture-alliance/Keystone/S. di Nolfi)

    Освіжитися від спеки: найгарніші фонтани Європи (фотогалерея)

    Же До, Женева

    Же До вистрілює на 140 метрів заввишки. Спершу цей символ Женеви зовсім не мав бути атракцією. Він слугував запобіжним клапаном для водяної помпи, яку використовували для роботи промислового обладнання. Коли міська влада помітила, що фонтан вабить багатьох людей, його перенесли до Женевського озера й посилили водяний тиск.

  • Кассель, Німеччина, парк Вільгельмсгое (picture-alliance/dpa/U. Zucchi)

    Освіжитися від спеки: найгарніші фонтани Європи (фотогалерея)

    Водяні каскади в парку Вільгельмсгое, Кассель 

    Високо над німецьким Касселем є гірський парк Вільгельмсгое (Bergpark Wilhelmshöhe), відомий бароковим садовим мистецтвом. У 2013 році його внесли до переліку світової культурної спадщини ЮНЕСКО. Центральний елемент парку - водяні каскади, які працюють від травня до жовтня. Цілу годину вода ефектно спадає каскадами донизу. Видовище довершує гейзер, який вистрілює на 50 метрів догори.

  • Swarovski, Австрія, музей і фонтан Велетень, Іннсбрук (picture-alliance/chromorange/E. Weingartner)

    Освіжитися від спеки: найгарніші фонтани Європи (фотогалерея)

    Велетень у Ваттенсі

    Велетень у Ваттенсі поблизу Іннсбрука - одна з найпопулярніших туристичних місцин Австрії. Це фонтан і водночас музей кришталевих витворів мистецтва. Його створив мультимедіа-митець Андре Геллер. Так Геллер розповів історію велетня, який покинув домівку, щоб побачити світ. У Ваттенсі велетень знайшов спочинок, а також охороняє свої скарби.

  • Менорка, Балеарські острови, Іспанія (picture-alliance/Global Travel Images/Travelstock44)

    Освіжитися від спеки: найгарніші фонтани Європи (фотогалерея)

    Водяний кран, Менорка

    Кран висить у повітрі? Як таке можливо? Фонтан на іспанському острові Менорка заворожує, адже здається, що вода береться нізвідки. Та це не диво, а ілюзія: конструкція-носій прихована в воді! Це не єдиний фонтан-кран у світі: схожі є в бельгійському містечку Іпр та іспанському Кадісі.

  • Manneken Pis, пісяючий хлопчик у Брюсселі, Бельгія
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    Освіжитися від спеки: найгарніші фонтани Європи (фотогалерея)

    Manneken Pis - хлопчик, який дзюрить у Брюсселі

    Такий маленький, але всесвітньо відомий. Хлопчик, який дзюрить у Брюсселі, заввишки лише 61 сантиметр, але саме він - символ міста. Бронзовий малюк голий, але часто міняє вбрання. У його гардеробі - понад 1000 костюмчиків, серед них і вишиванка з шароварами. Усі штанці хлопчика - з розстібнутими ширіньками.

    Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ, Аніта Грабська


  • Рим, фонтан Треві, Італія, літо 2018 (picture-alliance/Bildagentur-online/Rossi)

    Освіжитися від спеки: найгарніші фонтани Європи (фотогалерея)

    ​​​​​​​Фонтан Треві, Рим

    Жбурнете в воду монетку - побуваєте в Римі ще раз. У цю легенду вірять чимало туристів. У фонтані Треві щороку опиняється близько мільйона євро! Цю споруду полюбляють і кінематографісти. Одна з найвідоміших сцен: як у Треві купається акторка Аніта Екберг (зі стрічки Федеріко Фелліні "Солодке життя").

  • Великобританія, Британія, Трафальгарська площа в Лондоні (picture-alliance/Arco Images/G.A. Rossi)

    Освіжитися від спеки: найгарніші фонтани Європи (фотогалерея)

    Фонтани на Трафальгарській площі, Лондон

    Фонтани створюють відповідну атмосферу, а тому стають популярним місцем зустрічі туристів і містян - як-от на Трафальгарській площі. Їх звели у 1939 році для вшанування пам'яті двох адміралів королівського військово-морського флоту. Для багатьох лондонців саме Трафальгарська площа - центр міста. На краєчку фонтанів дуже цікаво спостерігати за лондонським життям.

  • Ейфелева вежа в Парижі, Франція, сади Трокадеро і Варшавський фонтан (picture-alliance/AFP Creative/B. Guay)

    Освіжитися від спеки: найгарніші фонтани Європи (фотогалерея)

    Варшавський фонтан, Париж

    Варшавський фонтан у садах Трокадеро в Парижі - величезний витвір мистецтва. Особливо вражають двадцять водяних гармат, з яких регулярно вилітають потужні струмені у напрямку Ейфелевої вежі і влучають у довгий басейн. Ідеальне місце, щоб освіжитися!

  • Національний музей мистецтва Каталонії, Барселона, Іспанія, пагорб Монжуїк і фонтан (picture-alliance/dpa/F. Fell)

    Освіжитися від спеки: найгарніші фонтани Європи (фотогалерея)

    Магічний фонтан Монжуїк, Барселона

    Магічний фонтан біля підніжжя пагорба Монжуїк звели в 1929 році з нагоди Всесвітньої виставки в Барселоні. Увечері він найефектніший: вода струменить під музику та зі світловими ефектами. Щосекунди в нутрощах фонтану шумить близько 2000 літрів води. Справді магічне видовище!

  • Женевське озеро, Женева, Швейцарія, фонтан Же До (picture-alliance/Keystone/S. di Nolfi)

    Освіжитися від спеки: найгарніші фонтани Європи (фотогалерея)

    Же До, Женева

    Же До вистрілює на 140 метрів заввишки. Спершу цей символ Женеви зовсім не мав бути атракцією. Він слугував запобіжним клапаном для водяної помпи, яку використовували для роботи промислового обладнання. Коли міська влада помітила, що фонтан вабить багатьох людей, його перенесли до Женевського озера й посилили водяний тиск.

  • Кассель, Німеччина, парк Вільгельмсгое (picture-alliance/dpa/U. Zucchi)

    Освіжитися від спеки: найгарніші фонтани Європи (фотогалерея)

    Водяні каскади в парку Вільгельмсгое, Кассель 

    Високо над німецьким Касселем є гірський парк Вільгельмсгое (Bergpark Wilhelmshöhe), відомий бароковим садовим мистецтвом. У 2013 році його внесли до переліку світової культурної спадщини ЮНЕСКО. Центральний елемент парку - водяні каскади, які працюють від травня до жовтня. Цілу годину вода ефектно спадає каскадами донизу. Видовище довершує гейзер, який вистрілює на 50 метрів догори.

  • Swarovski, Австрія, музей і фонтан Велетень, Іннсбрук (picture-alliance/chromorange/E. Weingartner)

    Освіжитися від спеки: найгарніші фонтани Європи (фотогалерея)

    Велетень у Ваттенсі

    Велетень у Ваттенсі поблизу Іннсбрука - одна з найпопулярніших туристичних місцин Австрії. Це фонтан і водночас музей кришталевих витворів мистецтва. Його створив мультимедіа-митець Андре Геллер. Так Геллер розповів історію велетня, який покинув домівку, щоб побачити світ. У Ваттенсі велетень знайшов спочинок, а також охороняє свої скарби.

  • Менорка, Балеарські острови, Іспанія (picture-alliance/Global Travel Images/Travelstock44)

    Освіжитися від спеки: найгарніші фонтани Європи (фотогалерея)

    Водяний кран, Менорка

    Кран висить у повітрі? Як таке можливо? Фонтан на іспанському острові Менорка заворожує, адже здається, що вода береться нізвідки. Та це не диво, а ілюзія: конструкція-носій прихована в воді! Це не єдиний фонтан-кран у світі: схожі є в бельгійському містечку Іпр та іспанському Кадісі.

  • Manneken Pis, пісяючий хлопчик у Брюсселі, Бельгія
    ще до теми

    Освіжитися від спеки: найгарніші фонтани Європи (фотогалерея)

    Manneken Pis - хлопчик, який дзюрить у Брюсселі

    Такий маленький, але всесвітньо відомий. Хлопчик, який дзюрить у Брюсселі, заввишки лише 61 сантиметр, але саме він - символ міста. Бронзовий малюк голий, але часто міняє вбрання. У його гардеробі - понад 1000 костюмчиків, серед них і вишиванка з шароварами. Усі штанці хлопчика - з розстібнутими ширіньками.

    Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ, Аніта Грабська


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