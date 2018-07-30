Освіжитися від спеки: найгарніші фонтани Європи (фотогалерея)

Водяний кран, Менорка

Кран висить у повітрі? Як таке можливо? Фонтан на іспанському острові Менорка заворожує, адже здається, що вода береться нізвідки. Та це не диво, а ілюзія: конструкція-носій прихована в воді! Це не єдиний фонтан-кран у світі: схожі є в бельгійському містечку Іпр та іспанському Кадісі.