Освенцім: одна історія, різна пам'ять

Це вже остаточно: президент Польщі Анджей Дуда не братиме участі в урочистостях у Яд Вашем, головному ізраїльському меморіалі пам'яті жерт Голокосту, запланованих на 23 січня. Пам'ятні заходи в Освенцімі 27 січня, у день звільнення концентраційного табору "Аушвіц-Біркенау" радянською армією, відбудуться без російського президента Путіна. Між Польщею і Росією загострюється суперечка про те, хто несе відповідальність за Другу світову війну.

Лише зрідка польського президента Анджея Дуду можна побачити пліч-о-пліч із прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким, хіба що коли йдеться про найважливіші справи. Такою справою стало оголошення щодо поїздки до Ізраїлю для участі в пам'ятних заходах. За спинами польських можновладців - державні прапори, а також штандарти НАТО і ЄС. Польський президент Дуда заявив, що "не бачить жодних підстав, чому представники Росії, Німеччини, Франції, Великобританії та США можуть виступати в такому місці й з такої нагоди, а президент Польщі - ні".

За даними Яд Вашем, у концтаборі "Аушвіц" було вбито близько 1,1 мільйона євреїв

23 січня, лише за чотири дні до урочистостей у колишньому німецькому концтаборі "Аушвіц-Біркенау", жертв Голокосту вшановуватиме Ізраїль. Очікується, що там виступатимуть представники чотирьох країн-союзників - з боку переможців. Серед них - і російський президент Володимир Путін. Це розлютило польського президента, якого запросили, але не виступ не запланували. Зрештою, каже Дуда, Польща - країна, з якої походить найбільша кількість жертв Голокосту. На що меморіал Яд Вашем відповів: "З півтора мільйона жертв табору смерті "Аушвіц-Біркенау" близько 1,1 мільйона були євреями, яких убили тільки лише за те, що вони були євреями, незалежно від країн їхнього походження".

Слова Путіна

Суперечка з приводу права на промову в Ізраїлі сталася якраз тоді, коли загострилася історична суперечка між Росією та Польщею. Наприкінці грудня Володимир Путін применшив значення договору про ненапад між нацистською Німеччиною і Радянським Союзом, також відомого як "пакт Молотова-Ріббентропа", учасники якого розділили Польщу між собою незадовго до початку Другої світової війни. За словами Путіна, Польща також винна у війні, її політичне керівництво було антисемітським, а польський посол у Німеччині в 1939 році - Юзеф Липський - був "антисемітською свинею". Це ще одна причина, чому польській стороні незрозуміло, як після таких висловлювань Путіна польський президент мусить мовчати, нарікають у Варшаві. Обвинувачення Путіна там розцінюють як "фальшування історичної правди" і спробу "принизити польський народ".

Британський історик Роджер Мургауз у розмові з DW критикує спробу Росії прикрасити свою історію: "Кожна країна має вибірковий погляд на власну історію, але тут ідеться про спробу активно її сфальшувати".

Рішення Дуди не їхати до Ізраїлю припало на час історичної суперечки з російським президентом Володимиром Путіним

Відлуння "закону про Голокост"

Кілька місяців тому в польському журналі Kultura liberalna вийшла стаття, у якій ішлося про те, що Польща та Ізраїль, мовляв, мають у сутності схожі уявлення про історичну політику. "Обидві країни змагаються одна з одною в тому, щоб представити власні страждання як унікальні", - йдеться у статті.

У березні 2018 року в Польщі набрав чинності так званий "закон про Голокост". Згідно з ним, кожному, хто закидає "полякам" (спів)відповідальність за злочини німців під час націонал-соціалізму, загрожувало до трьох років ув'язнення. В Ізраїлі закон викликав обурення. До 73 річниці звільнення концтабору "Освенцім" посолка Ізраїлю в Польщі заявила, що закон робить неможливим говорити правду про Голокост. Цими словами вона зачепила тему, про яку багато хто не хоче чути: що і в Польщі були колаборанти, які співпрацювали з нацистами, і деякі такі випадки задокументовані, як-то єврейський погром у Єдвабне у липні 1941 року, вчинений польськими громадянами.

Тим не менш, у списках "праведників народів світу", які ведуться ізраїльським національним меморіалом Яд Вашем, найчастіше зустрічаються саме польські імена. Мало який народ так часто допомагав євреям під час Другої світової війни як поляки. При цьому люди ризикували своїм власним життям, адже тому, хто допомагав євреям, загрожувала смерть своя і всієї родини.

Зрештою "закон про Голокост" було змінено, але актуальність теми антисемітизму від цього не зменшилася. Торік багатьох обурили слова ізраїльського міністра закордонних справ Ізраеля Катца про те, що "поляки всмоктують антисемітизм із молоком матері". МЗС Ізраїлю - один із організаторів пам'ятних заходів у Яд Вашем 23 січня. Можливо, це одна з причин, чому Дуда відмовився відвідати церемонію, спекулюють деякі оглядачі.

Хто представлятиме Польщу?

За словами польського міністра закордонних справ Яцека Чапутовича, тепер до Єрусалима від Польщі поїде інша людина. Але хто саме це буде поки що невідомо, каже він. В інтерв'ю польському телеканалу Polsat Чапутович сказав, що польський представник стежитиме за перебігом заходу і, "можливо, також візьме слово".

Міністр, крім цього, звернув увагу на "очевидний" для нього зв'язок між ізраїльськими організатори конференції та Росією: "Ізраїль зацікавлений у добрих відносинах з Росією". Росія - важливий гравець у Сирії та, відповідно, в усьому регіоні, а це має значення для безпеки Ізраїлю, зазначив Чапутович.