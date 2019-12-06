 Освенцім: одна історія, різна пам′ять | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 10.01.2020

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Європа

Освенцім: одна історія, різна пам'ять

75 років тому Червона армія звільнила табір смерті "Аушвіц-Біркенау", облаштований німецькими загарбниками в польському містечку Освенцім. Пам'ятні заходи до цієї дати оголили протиріччя між Ізраїлем, Польщею та Росією.

Президент Польщі Анджей Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда відмовився їхати до Ізраїлю на заходи пам'яті жертв Голокосту

Це вже остаточно: президент Польщі Анджей Дуда не братиме участі в урочистостях у Яд Вашем, головному ізраїльському меморіалі пам'яті жерт Голокосту, запланованих на 23 січня. Пам'ятні заходи в Освенцімі  27 січня, у день звільнення концентраційного табору "Аушвіц-Біркенау" радянською армією, відбудуться без російського президента Путіна. Між Польщею і Росією загострюється суперечка про те, хто несе відповідальність за Другу світову війну.

Лише зрідка польського президента Анджея Дуду можна побачити пліч-о-пліч із прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким, хіба що коли йдеться про найважливіші справи. Такою справою стало оголошення щодо поїздки до Ізраїлю для участі в пам'ятних заходах. За спинами польських можновладців - державні прапори, а також штандарти НАТО і ЄС. Польський президент Дуда заявив, що "не бачить жодних підстав, чому представники Росії, Німеччини, Франції, Великобританії та США можуть виступати в такому місці й з такої нагоди, а президент Польщі - ні".

За даними Яд Вашем, у концтаборі Аушвіц було вбито близько 1,1 мільйона євреїв

За даними Яд Вашем, у концтаборі "Аушвіц" було вбито близько 1,1 мільйона євреїв

23 січня, лише за чотири дні до урочистостей у колишньому німецькому концтаборі "Аушвіц-Біркенау", жертв Голокосту вшановуватиме Ізраїль. Очікується, що там виступатимуть представники чотирьох країн-союзників - з боку переможців. Серед них - і російський президент Володимир Путін. Це розлютило польського президента, якого запросили, але не виступ не запланували. Зрештою, каже Дуда, Польща - країна, з якої походить найбільша кількість жертв Голокосту. На що меморіал Яд Вашем відповів: "З півтора мільйона жертв табору смерті "Аушвіц-Біркенау" близько 1,1 мільйона були євреями, яких убили тільки лише за те, що вони були євреями, незалежно від країн їхнього походження".

Слова Путіна

Суперечка з приводу права на промову в Ізраїлі сталася якраз тоді, коли загострилася історична суперечка між Росією та Польщею. Наприкінці грудня Володимир Путін применшив значення договору про ненапад між нацистською Німеччиною і Радянським Союзом, також відомого як "пакт Молотова-Ріббентропа", учасники якого розділили Польщу між собою незадовго до початку Другої світової війни. За словами Путіна, Польща також винна у війні, її політичне керівництво було антисемітським, а польський посол у Німеччині в 1939 році - Юзеф Липський - був "антисемітською свинею". Це ще одна причина, чому польській стороні незрозуміло, як після таких висловлювань Путіна польський президент мусить мовчати, нарікають у Варшаві. Обвинувачення Путіна там розцінюють як "фальшування історичної правди" і спробу "принизити польський народ".

Британський історик Роджер Мургауз у розмові з DW критикує спробу Росії прикрасити свою історію: "Кожна країна має вибірковий погляд на власну історію, але тут ідеться про спробу активно її сфальшувати".

Президент Росії Володимир Путін

Рішення Дуди не їхати до Ізраїлю припало на час історичної суперечки з російським президентом Володимиром Путіним

Відлуння "закону про Голокост"

Кілька місяців тому в польському журналі Kultura liberalna вийшла стаття, у якій ішлося про те, що Польща та Ізраїль, мовляв, мають у сутності схожі уявлення про історичну політику. "Обидві країни змагаються одна з одною в тому, щоб представити власні страждання як унікальні", - йдеться у статті.

У березні 2018 року в Польщі набрав чинності так званий "закон про Голокост". Згідно з ним, кожному, хто закидає "полякам" (спів)відповідальність за злочини німців під час націонал-соціалізму, загрожувало до трьох років ув'язнення. В Ізраїлі закон викликав обурення. До 73 річниці звільнення концтабору "Освенцім" посолка Ізраїлю в Польщі заявила, що закон робить неможливим говорити правду про Голокост. Цими словами вона зачепила тему, про яку багато хто не хоче чути: що і в Польщі були колаборанти, які співпрацювали з нацистами, і деякі такі випадки задокументовані, як-то єврейський погром у Єдвабне у липні 1941 року, вчинений польськими громадянами.

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МЗС Польщі викликало посла РФ через висловлювання Володимира Путіна на історичну тематику. Варшава висловила "різкий протест через історичні звинувачення російських високопосадовців", - заявили у міністерстві країни. (28.12.2019)

27 січня в Німеччині та у світі згадують жертв Голокосту. Саме в цей день у 1945 році радянські війська звільнили найбільший табір смерті в Освенцімі. (27.01.2019)

Тим не менш, у списках "праведників народів світу", які ведуться ізраїльським національним меморіалом Яд Вашем, найчастіше зустрічаються саме польські імена. Мало який народ так часто допомагав євреям під час Другої світової війни як поляки. При цьому люди ризикували своїм власним життям, адже тому, хто допомагав євреям, загрожувала смерть своя і всієї родини.

Зрештою "закон про Голокост" було змінено, але актуальність теми антисемітизму від цього не зменшилася. Торік багатьох обурили слова ізраїльського міністра закордонних справ Ізраеля Катца про те, що "поляки всмоктують антисемітизм із молоком матері". МЗС Ізраїлю - один із організаторів пам'ятних заходів у Яд Вашем 23 січня. Можливо, це одна з причин, чому Дуда відмовився відвідати церемонію, спекулюють деякі оглядачі.

Хто представлятиме Польщу?

За словами польського міністра закордонних справ Яцека Чапутовича, тепер до Єрусалима від Польщі поїде інша людина. Але хто саме це буде поки що невідомо, каже він. В інтерв'ю польському телеканалу Polsat Чапутович сказав, що польський представник стежитиме за перебігом заходу і, "можливо, також візьме слово".

Міністр, крім цього, звернув увагу на "очевидний" для нього зв'язок між ізраїльськими організатори конференції та Росією: "Ізраїль зацікавлений у добрих відносинах з Росією". Росія - важливий гравець у Сирії та, відповідно, в усьому регіоні, а це має значення для безпеки Ізраїлю, зазначив Чапутович.

  • Ворота з написом Праця звільняє

    Табір смерті "Освенцім"

    Ворота з написом "Праця звільняє"

    Вхід на територію колишнього концтабору "Аушвіц 1". Комплекс поблизу польського міста Освенцім складався з трьох головних таборів: "Аушвіц 1", "Аушвіц 2" та "Аушвіц 3". Перший табір, який створили 1940 року, згодом став адміністративним центром усього комплексу. Охороняли в'язнів війська СС з дивізії "Мертва голова".

  • В таборі Аушвіц 1

    Табір смерті "Освенцім"

    В одному з адміністративних приміщень

    Ув'язнені табору "Аушвіц 1" повинні були працювати. Виснажлива робота і недоїдання стали причиною загибелі багатьох бранців.

  • Камера ув'язненого в таборі Аушвіц 1

    Табір смерті "Освенцім"

    В одній з камер

    Ув'язнених морили голодом та запроторювали до камер, де було місце тільки стояти. А ще - кидали в герметичні карцери, в яких люди помирали від нестачі повітря, а також катували та розстрілювали. У 1941 році в таборі "Аушвіц 1" провели досліди з отруєння групи ув'язнених газом. Результати назвали успішними…

  • Одяг ув'язненого

    Табір смерті "Освенцім"

    Нашивки

    Ув'язнених в концтаборах поділяли на різні категорії, відповідно до яких вони повинні були носити нашивки на уніформі. Наприклад, рожевий трикутник - гомосексуал, червоний - політв'язень. Така нашивка, як на цій фотографии, свідчила про єврейське походження бранця.

  • У таборі Аушвіц 2

    Табір смерті "Освенцім"

    Табір "Аушвіц 2"

    Бараки майже не збереглися. Більшість з них нашвидкоруч збивали з дошок та колод. Про те, що тут були бараки, зараз нагадуються тількі димарі.

  • Всередині барака

    Табір смерті "Освенцім"

    Всередині барака

    В одноповерхових дерев'яних бараках табору "Аушвіц 2" утримували сотні тисяч євреїв, поляків, росіян, українців, білорусів, синті та ромів, а також ув'язнених інших національностей.

  • Табір Аушвіц 2

    Табір смерті "Освенцім"

    Табір смерті

    Новоприбулих ділили на дві групи. Тих, кто потрапляв в першу групу, а їх була більшість, практично одразу відправляли в газові камери. Така доля чекала на всіх, хто був непридатний до виснажливої роботи: дітей, жінок, людей похилого віку...

  • Табір Аушвіц 2

    Табір смерті "Освенцім"

    Рабська праця

    Друга група ув'язнених вирушала на примусові роботи - на різноманітні промислові підприємства. Більшість з них помирали від виснажливої праці, жорстоких побоїв та хвороб.

  • До медиків

    Табір смерті "Освенцім"

    До "медиків"

    Ще одну групу новоприбулих в "Аушвіц 2" відсилали до місцевих "лікарів", які проводили над бранцями експерименти.

  • На території табору Аушвіц 2

    Табір смерті "Освенцім"

    Обслуга

    Частина жінок в таборі "Аушвіц 2" безпосередньо підпорядковувалась нацистам, які використовували їх як рабинь.

  • Фотографії убитих

    Табір смерті "Освенцім"

    Голокост

    Коли розповідають про табір смерті "Освенцім", перш за все мають на увазі "Аушвіц 2". Саме на його території нацисти започаткували практику масових вбивств у небачених доти масштабах. Саме тут було знищено понад мільйон євреїв.

  • Дорога смерті

    Табір смерті "Освенцім"

    Дорога смерті

    Ув'язнених привозили в "Освенцім" у переповнених товарних вагонах. Багато хто помирав дорогою - від холоду, голоду та хвороб.

  • Особисті речі бранців

    Табір смерті "Освенцім"

    В музеї

    В музеї "Аушвіц-Біркенау" можно побачити вцілілі речі бранців, а також архівні фотографії.

  • Печі в одному з крематоріїв

    Табір смерті "Освенцім"

    Печі, в яких спалювали тіла

    В "Аушвіці" були як газові камери, так і крематорії. Коли потужностей крематоріїв не вистачало, тіла отруєних газом людей спалювали у ровах.

  • В таборі Аушвіц 3

    Табір смерті "Освенцім"

    Величезна територія

    "Аушвіц 3" - це група невеликих таборів, що створювалися при фабриках і копальнях навколо усього комплексу. Трудові табори регулярно відвідували лікарі, які відбирали слабких і хворих для газових камер.

  • Табір Аушвіц 1

    Табір смерті "Освенцім"

    Звільнені

    27 січня 1945 року майор Анатолій Шапіро одним з перших увійшов у Освенцім. Його загін з боями прорвався до концтабору і розмінував підступи до нього. Командир Шапіро відкрив ворота табору смерті "Аушвіц 1" та звільнив в'язнів.

  • Що було далі

    Табір смерті "Освенцім"

    Що було далі

    Після звільнення концтабору радянськими військами частину бараків і будівель "Аушвіца 1" стали використовувати як шпиталь для ув'язнених. Згодом до 1947 року частину табору переобладнали на в'язницю НКВС та міністерства громадської безпеки Польщі.

  • Державний музей Аушвіц-Біркенау

    Табір смерті "Освенцім"

    Державний музей "Аушвіц-Біркенау"

    1947 року на території колишнього табору смерті організували музей, а у 1979 році меморіальний комплекс внесли у перелік Світової спадщини ЮНЕСКО. Щороку в музей приїжджають сотні тисяч людей з усього світу.

  • Пам'ятна плита

    Табір смерті "Освенцім"

    Пам'ятна плита

    Табір звільнили 27 січня 1945 року радянськими військами. В наш час 27 січня - Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.

  • Аушвіц 2: Колючий дріт

    Табір смерті "Освенцім"

    Число жертв

    Точну кількість загиблих у "Освенцімі" з'ясувати неможливо, оскільки багато документів знищені. Більшість сучасних істориків вважають, що в "Освенцімі" знищили майже півтора мільйона людей. Більшість з них - євреї.

    Автор: Дар'я Брянцева, Юлія Куценко


DW.COM

Табір смерті "Освенцім"

27 січня в Німеччині та у світі згадують жертв Голокосту. Саме в цей день у 1945 році радянські війська звільнили найбільший табір смерті в Освенцімі. (27.01.2019)  

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