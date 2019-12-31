Оржель: Україна отримуватиме за транзит 2-3 мільярди доларів щороку

Завдяки підписанню угоди про транзит російського газу до Європи між компаніями "Нафтогаз" та "Газпром" Україна отримуватиме протягом наступних п'яти років орієнтовно два-три мільярди доларів щорічно. Про це міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив у вівторок, 31 грудня, повідомляється на сайті українського уряду.

"З урахуванням того, що українська газотранспортна інфраструктура залишається повністю задіяною, а нові маршрути доставки газу в Європу ще тривалий час можуть бути не реалізовані, ми отримуватимемо за транзит протягом наступних п'яти років орієнтовно два-три мільярди доларів щорічно", - пояснив міністр.

Раніше у розмові з DW голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв оцінював потенційні втрати для української економіки в разі припинення транзиту газу через Україну у суму близько трьох мільярдів доларів щорічно.

Угоду між українським "Нафтогазом" та російським "Газпромом" було підписано напередодні. Вона передбачає виплату російською компанією 2,9 мільярда доларів компенсації на виконання рішення Стокгольмського арбітражу, відкликання усіх арбітражних судових позовів, за якими не ухвалені остаточні рішення, зняття арештів на майно, активи і грошові кошти "Газпрому", а також відомову від усіх майбутніх претензій за контрактами січня 2009 року.

Зазначається, що згідно з угодами мінімальні обсяги транзиту зафіксовані в наступних розмірах: у 2020 році - 65 мільярдів кубометрів, а з 2021 року до 2024 року включно - 40 мільярдів кубомтерів газу щорічно.

Для порівняння, за даними компанії "Укртрансгаз" транзит газу у 2018 році через Україну склав 86,8 мільярда кубометрів.

"Досягненням" підписання контракту назвав український президент Володимир Зеленський. Він зазначив у Facebook, що протягом п'яти років Україна отримає завдяки транзиту понад сім мільярдів доларів США, а також, що сторони можуть продовжити термін чинності угоди на 10 років.

Укладення договору привітав і віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович. Він зазначив у Twitter, що високо цінує "усю важку роботу та зусилля" сторін для досягнення домовленостей, що забезпечать постійний потік газу в Європу з 1 січня 2020 року.

Своєю чергою, голова правління "Газпрому" Олексій Міллер назвав підписані документи "великою пакетною угодою, яка відновила баланс інтересів сторін".