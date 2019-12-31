 Оржель: Україна отримуватиме за транзит 2-3 мільярди доларів щороку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.12.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Оржель: Україна отримуватиме за транзит 2-3 мільярди доларів щороку

Укладення угоди з російським "Газпромом" про транзит газу дозволить Україні отримувати від двох до трьох мільярдів доларів щорічно, каже український міністр енергетики.

Міністр енергетики та захисту довкілля України Олександр Оржель

Міністр енергетики та захисту довкілля України Олександр Оржель (фото з архіву)

Завдяки підписанню угоди про транзит російського газу до Європи між компаніями "Нафтогаз" та "Газпром" Україна отримуватиме протягом наступних п'яти років орієнтовно два-три мільярди доларів щорічно. Про це міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив у вівторок, 31 грудня, повідомляється на сайті українського уряду.

"З урахуванням того, що українська газотранспортна інфраструктура залишається повністю задіяною, а нові маршрути доставки газу в Європу ще тривалий час можуть бути не реалізовані, ми отримуватимемо за транзит протягом наступних п'яти років орієнтовно два-три мільярди доларів щорічно", - пояснив міністр.

DW.COM

Угода щодо транзиту газу, укладена між "Нафтогазом" та "Газпромом" на п'ять років, містить принцип "качай або плати". (31.12.2019)

У Києві та Москві повідомили про сплату "Газпромом" 2,9 мільярда доларів газового боргу Україні. (27.12.2019)

Успіх газових переговорів у Мінську забезпечить транзит у короткостроковій перспективі, але водночас може повернути старі корупційні схеми, попереджають експерти. (24.12.2019)

Початок роботи "Північного потоку-2" завдасть мільярдних збитків українській економіці та зміцнить роль "Газпрому" у Європі. Шансів на блокування будівництва майже немає, кажуть експерти. (15.02.2018)

Раніше у розмові з DW голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв оцінював потенційні втрати для української економіки в разі припинення транзиту газу через Україну у суму близько трьох мільярдів доларів щорічно.

Угоду між українським "Нафтогазом" та російським "Газпромом" було підписано напередодні. Вона передбачає виплату російською компанією 2,9 мільярда доларів компенсації на виконання рішення Стокгольмського арбітражу, відкликання усіх арбітражних судових позовів, за якими не ухвалені остаточні рішення, зняття арештів на майно, активи і грошові кошти "Газпрому", а також відомову від усіх майбутніх претензій за контрактами січня 2009 року.

Зазначається, що згідно з угодами мінімальні обсяги транзиту зафіксовані в наступних розмірах: у 2020 році - 65 мільярдів кубометрів, а з 2021 року до 2024 року включно - 40 мільярдів кубомтерів газу щорічно.

Для порівняння, за даними компанії "Укртрансгаз" транзит газу у 2018 році через Україну склав 86,8 мільярда кубометрів.

"Досягненням" підписання контракту назвав український президент Володимир Зеленський. Він зазначив у Facebook, що протягом п'яти років Україна отримає завдяки транзиту понад сім мільярдів доларів США, а також, що сторони можуть продовжити термін чинності угоди на 10 років.

Укладення договору привітав і віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович. Він зазначив у Twitter, що високо цінує "усю важку роботу та зусилля" сторін для досягнення домовленостей, що забезпечать постійний потік газу в Європу з 1 січня 2020 року.

Своєю чергою, голова правління "Газпрому" Олексій Міллер назвав підписані документи "великою пакетною угодою, яка відновила баланс інтересів сторін".

Дивитись відео 03:47

Німеччина замінить Україну в ролі головного транзитера російського газу? (27.11.2019)

Аудіо й відео до теми

Німеччина замінить Україну в ролі головного транзитера російського газу? (27.11.2019)  

Також за темою

Gas-compressor station in Mryn village

"Нафтогаз" і "Газпром" підписали контракт на транзит газу 31.12.2019

Угода щодо транзиту газу, укладена між "Нафтогазом" та "Газпромом" на п'ять років, містить принцип "качай або плати".

Europa fürchtet Kürzungen bei Erdgas aus Russland

Що буде, якщо транзит газу через Україну раптом припиниться 20.12.2019

Україна добре підготувалася до будь-яких результатів газових переговорів з Росією і ЄС. Що забезпечило сильну позицію України та що станеться, якщо домовитися остаточно не вдасться, - в матеріалі DW.

Symbolbild Russland Ukraine Wiederaufnahme der Lieferungen

Україна та Росія домовилися про транзит газу на п'ять років 21.12.2019

У наступні п'ять років обсяг транзиту російського газу через Україну складе 225 мільярдів кубометрів. Тарифи на транзит будуть переглянуті, заявили в Києві.

Реклама

Докладно

2019-ий був роком Володимира Зеленського, який переміг на президентських виборах без будь-якого політичного досвіду

Рік України під знаком Зеленського

Перемога на президентських виборах Зеленського стала визначальною для України у 2019 році, вважає Сергій Руденко.  

Вартість житла у Німеччині зростає

У Німеччині стрімко зростають ціни на житло

У третьому кварталі вартість житла у Німеччині в середньому зросла майже на п'ять відсотків.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  