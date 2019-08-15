 Оренда автомобіля в Німеччині: поради туристам | Інформація та корисні поради туристам у Німеччині | DW | 15.08.2019

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Вікно в Німеччину

Оренда автомобіля в Німеччині: поради туристам

У відпустку до Німеччини? На орендованому авто простіше побачити країну. DW зібрала практичні поради, які стануть у нагоді охочим взяти авто на прокат у Німеччині.

Компанії з прокату авто в аеропорту

Компанії з прокату авто в аеропорту

Оренда автомобіля в Німеччині: поради туристам

Орендувати авто в Німеччині  - це прекрасна ідея, якщо ви приїхали у відпустку на кілька днів. Громадський транспорт тут добре розвинений, однак на орендованому авто ви отримаєте максимальну свободу пересування. До того ж це прекрасна альтернатива потягам, які навіть у Німеччині часто запізнюються і квитки на які коштують доволі дорого. Однак потрібно врахувати деякі нюанси.

Оренда авто в Німеччині: як знайти найвигідніші ціни

Оренда авто в Німеччині коштує дорожче, ніж в Італії та Іспанії, але її все ще можна собі дозволити. Найнижча ціна - від 10 євро за добу, - наприклад, якщо ви шукаєте машину на три дні у Франкфурті-на-Майні у вересні. Однак середня ринкова ціна вища: 19-27 євро за добу прокату автомобіля від міні- до компакткласу. Тиждень оренди авто для п’яти осіб із повним пакетом послуг та страховок коштуватиме від 150 євро, дому на колесах - 550.

Вечірній трафік на автобані в Берліні

Вечірній трафік на автобані в Берліні

Як платити менше? Зазвичай, прокат коштуватиме дешевше, якщо компанія з оренди розташовується в аеропорту. Але низькі тарифи можна знайти і в місті.

Коли найкраще орендувати автомобіль? Потрібно, наприклад, враховувати, що з 12 години п’ятниці на всі вихідні, тобто до полудня понеділку багато сервісів з оренди пропонують спеціальні тарифи. Забронювати авто заздалегідь коштує дешевше, ніж спонтанна оренда. Але навіть після бронювання варто переконатися, чи не подешевшала обрана вами послуга. Компанії пропонують безоплатну відміну броні - аж до 24 годин до початку оренди. На перевірку ви витратите лише декілька хвилин, а зекономити можете десятки євро, якщо забронюєте іншу машину.

Як обрати найкращий сервіс для оренди? Варто використовувати сайти, які порівнюють пропозицію, наприклад rentalcars.com, mietwagen-check.de, billiger-mietwagen.de (останній лише німецькою мовою, але з досвіду знаходить найкращі пропозиції).

Страховий поліс авто: один, але краще два (без жартів)

Вартість оренди включає страхування від завдання шкоди третім особам та страхування на випадок пошкоджень і викрадення (часткове або повне КАСКО, німецькою Teil- або Vollkasko, а також Diebstahlschutz). Але цього замало.

Типові страхові поліси, зазвичай, не покривають пошкодження автоскла

Типові страхові поліси, зазвичай, не покривають пошкодження автоскла

Справа в тому, що навіть повне КАСКО покриває не всі види пошкоджень - за страхування скла або покришок у вас попросять додаткову плату. Але головне не це: звичайна страховка КАСКО зобов’язує брати на себе частину видатків із відшкодування збитків. Щоб відчувати себе у повній фінансовій безпеці, краще купити додаткову страхову послугу, яка звільнить вас від відшкодування збитків (німецькою - Selbstbeteiligungsausschluss). Якщо забули, співробітники фірми з оренди авто обов’язково запропонують вам цю опцію перед передачею машини.

Що робити у разі аварії: важливі деталі

Коли отримаєте авто, перевірте, чи немає на ньому не вказаних у договорі пошкоджень, обов’язково зафіксуйте їх: це дозволить уникнути неприємностей, коли будете його повертати.

Якщо ви потрапили в аварію за участю вашої та чужої машини, викликайте поліцію (номер 110, працює на всіх телефонах). Якщо аварія сталася без участі сторонніх осіб: ви пошкодили чиюсь машину, або той, хто пошкодив ваше авто зник, достатньо заповнити онлайн-заяву про ДТП у поліцію. Якщо пошкодження незначні, то зазвичай, у поліцію звертатися не потрібно. Достатньо повідомити компанії про те, що сталося, коли будете віддавати авто. 

Звичайні застережні заходи: зробити фото пошкодження, зберегти всі чеки та договори. Вони знадобляться для подачі документів у страхову компанію для отримання компенсації. Більшість страхових компаній приймають відскановані копії документів. Крім того, варто прочитати пам’ятку про те, що загрожує водію за порушення правил дорожнього руху в Німеччині.

Оренда авто: дві головні умови

Ми забігли наперед: перед початком пошуку автомобілів для прокату переконайтесь, що крім паспорту у вас є водійські права міжнародного зразка та кредитна картка на ім’я водія. Перевірте ліміт коштів на картці. Зазвичай, компанії блокують 250-400 євро на випадок аварії, деякі можуть заблокувати навіть тисячу євро.

Збираєтесь за кордон? У Європейському Союзі, як відомо, відкриті кордони - і з Німеччини ви можете поїхати в будь-яку сусідню країну. Однак слід враховувати деякі моменти. Окремі компанії з прокату авто не вимагають додаткової плати за подорожі по ЄС, але просять клієнтів вказати туристичний напрямок, щоб надати таке авто, яке було б застраховане в тій чи іншій країні.

Часто компанії з прокату стягують за поїздки в сусідні держави додаткову плату. Якщо не хочете переплачувати, слід про всяк випадок уточнити це заздалегідь. Sixt і Europcar, наприклад, дозволяють вільно подорожувати в більшість сусідніх країн ЄС, а ось компанія Enterprise за цю послугу попросить у вас додаткові 5 євро на добу, фірма Buchbinder - 20 євро за весь термін оренди. 

Другий водій, навігатор, автокрісло для дітей та інші деталі

Якщо ви подорожуєте не один, то в договір оренди можна включити другого водія. Порівнюйте пропозиції: в одних компаніях за цю послугу вас попросять доплатити, в інших її надають безкоштовно.

Порада: подорожуючи з дітьми, беріть дитячі крісла з собою в літак. Так, це зайвий вантаж, але економія на оренді авто

Порада: подорожуючи з дітьми, беріть дитячі крісла з собою в літак. Так, це зайвий вантаж, але економія на оренді авто

Якщо ви подорожуєте з дітьми і плануєте взяти машину відразу в аеропорту, доцільно взяти з дому легкі дитячі автокрісла або сидіння. Їх можна безкоштовно перевозити на борту літака, вартість оренди одного крісла нерідко становить 10-15 євро за добу.

Окреме застереження стосується молодих водіїв та водійок до 26 років. Оренда автомобілів для них, треба визнати, - не найоптимальніший варіант. Теоретично брати машину в оренду може будь-яка людина старше 18 років із дійсними водійськими правами, але на практиці багато компаній мають додаткові обмеження за віком або за стажем водіння (не менше року). Інші вимагають додаткову плату за недосвідченість. Автомобіль у Кельні на уїкенд  (три дні) з повним страховим полісом (без відшкодування витрат у разі завдання шкоди) коштуватиме молодому водієві 96 євро. Досвідчені водії та водійки старше 26 років знайдуть пропозиції й за 66 євро.

Не встигаєте здати машину? Хочете продовжити оренду?

У незвичних умовах туристи іноді погано розраховують час - трапляється всяке. Компанії з оренди авто, як правило, готові піти на зустріч клієнтові - якщо йдеться про запізнення не більше як на годину. Якщо ви розумієте, що приїдете пізніше, то варто попередити компанію й продовжити оренду. Зазвичай, на спонтанному бажанні клієнта фірми не намагаються нажитися, тому для туристів така послуга не коштуватиме надто дорого. 

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    Автор: Анн Термеш, Валерій Сааков


DW.COM

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