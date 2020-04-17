ОРДЛО в Мінську представлятимуть внутрішньо переміщенні особи - Єрмак

Керівник Офісу президента (ОП) Андрій Єрмак заявив, що Україна представить представників окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). За його словами, це відбудеться на наступній зустрічі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі, що проводитиметься в форматі відеоконференції.

Про це йдеться в поширеному в суботу, 16 травня, повідомленні пресслужби ОП за результатами зустрічі Єрмака з послами країн "Великої сімки", куди входять США, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія, Японія, та керівником представництва Європейського Союзу в Україні.

"На наступній зустрічі ТКГ у форматі відеоконференції Україна представить групу представників окремих районів Донецької та Луганської областей, зокрема з числа українських громадян - внутрішньо переміщених осіб, які можуть представляти Донецьку та Луганську області та покладуть край монополії на представництво цих територій з боку невизнаних квазідержавних утворень", - цитує Єрмака пресслужба ОП.

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За словами Єрмака, йдеться про громадян України, які "не мають стосунку до незаконних збройних угруповань, не вбивали наших воїнів, не мають стосунку до невизнаних утворень". "На нашу думку, саме такі люди можуть бути представниками Донбасу", - сказав він.

Значно підвищено представництво української делегації

Крім того, Єрмак вказав на те, що відтепер представництво української делегації в переговорах значно підвищено - до рівня віцепрем'єра, заступників міністрів, а також голів комітетів Верховної Ради, які демонструють прагнення України інтенсифікувати і зробити більш ефективною роботу в "мінському процесі".

Україна розраховує на підтримку країн "Великої сімки", Євросоюзу і всього цивілізованого світу для подальшого активного просування в "мінському процесі", визнав Єрмак.

Як нагадує інформагенція "Українськi новини", 14 травня ТКГ обговорила в режимі відеозв'язку питання припинення вогню на Донбасі. Засідання ТКГ у зв'язку з поширенням коронавірусу вже проходили в режимі відеозв'язку 26 березня, 8 квітня і 22 квітня.

Єрмак відвідає Берлін разом з Кулебою

У повідомленні ОП також зазначається, що Єрмак і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба мають намір відвідати Берлін у рамках консультацій з урегулювання конфлікту на Донбасі. Мета поїздки продовження консультації про "шляхи підвищення ефективності роботи нормандського і мінського переговорних форматів", зазначається в повідомленні пресслужби ОП.