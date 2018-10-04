Організація із заборони хімічної зброї заявила про зростання кількості кібератак

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), штаб-квартира якої розташована в Гаазі, у четвер, 4 жовтня, заявила, що з початку року спостерігає "зростання кібердіяльності". "ОЗХЗ дуже серйозно ставиться до безпеки своїх інформаційних систем і мереж", - йдеться у заяві організації, оприлюдненій на її сайті. В ОЗХЗ також подякували Нідерландам за їхні дії із запобігання кібератаці на організацію.

Заява ОЗХЗ пролунала невдовзі після того, як влада Нідерландів заявила про вислання з країни чотирьох росіян, які планували кібератаку на ОЗХЗ. Великобританія та Австралія раніше незалежно одна від одної озвучили звинувачення на адресу російської військової розвідки у проведенні глобальної кіберкампанії проти демократії. Згодом США заявили про обвинувачення сімох росіян у хакерській діяльності щодо цілої низки міжнародних організацій, включно з ОЗХЗ, Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) та ФІФА.

ОЗХЗ займається зокрема розслідуванням імовірних хімічних атак у Сирії та отруєння колишнього співробітника російського ГРУ Сергія Скрипаля в Солсбері.