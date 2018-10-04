 Організація із заборони хімічної зброї заявила про зростання кількості кібератак | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.10.2018

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Новини

Організація із заборони хімічної зброї заявила про зростання кількості кібератак

З початку року в організації спостерігають "зростання кібердіяльності", заявили в ОЗХЗ на тлі звинувачень Нідерландами військової розвідки Росії в плануванні хакерських атак.

ОЗХЗ скаржиться на хакерів

ОЗХЗ скаржиться на хакерів

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), штаб-квартира якої розташована в Гаазі, у четвер, 4 жовтня, заявила, що з початку року спостерігає "зростання кібердіяльності". "ОЗХЗ дуже серйозно ставиться до безпеки своїх інформаційних систем і мереж", - йдеться у заяві організації, оприлюдненій на її сайті. В ОЗХЗ також подякували Нідерландам за їхні дії із запобігання кібератаці на організацію.

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Таємничі отруєння людей у британських містах Солсбері та Еймсбері спричинив нервово-паралітичний газ "Новачок", підтвердила Організація із заборони хімічної зброї. (04.09.2018)

Нідерланди заявляють, що росіяни планували проникнути в мережу Організації із заборони хімічної зброї. Окрім того, вони мали намір отримати дані розслідування щодо збиття літака рейсу MH17. (04.10.2018)

Заява ОЗХЗ пролунала невдовзі після того, як влада Нідерландів заявила про вислання з країни чотирьох росіян, які планували кібератаку на ОЗХЗ. Великобританія та Австралія раніше незалежно одна від одної озвучили звинувачення на адресу російської військової розвідки у проведенні глобальної кіберкампанії проти демократії. Згодом США заявили про обвинувачення сімох росіян у хакерській діяльності щодо цілої низки міжнародних організацій, включно з ОЗХЗ, Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) та ФІФА.

ОЗХЗ займається зокрема розслідуванням імовірних хімічних атак у Сирії та отруєння колишнього співробітника російського ГРУ Сергія Скрипаля в Солсбері.

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