Організація Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС)

Дрес-код для успішних чоловіків: політичний цирк чи костюмоване шоу? (27.11.2017)

Політики, одягнені у стилі завгоспів, Мао чи телепузиків… Це не кошмарний сон, а традиція на самітах АТЕС. Ведучий DW Ґергард Ельферс розповідає, як виник цей політичний карнавал та чого чекати від саміту в Папуа Новій Гвінеї.