Організація Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС)

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АТЕС - Організація Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "АТЕС".
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Політики, одягнені у стилі завгоспів, Мао чи телепузиків… Це не кошмарний сон, а традиція на самітах АТЕС. Ведучий DW Ґергард Ельферс розповідає, як виник цей політичний карнавал та чого чекати від саміту в Папуа Новій Гвінеї.