 Організатори ″Євробачення″ просять Білорусь змінити конкурсну пісню | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.03.2021

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Організатори "Євробачення" просять Білорусь змінити конкурсну пісню

Європейська мовна спілка просить Білорусь змінити пісню, яка представлятиме країну на пісенному конкурсі "Євробачення".

Гурт Галасы ЗМеста, який представлятиме Білорусь на пісенному конкурсі Євробачення

Гурт "Галасы ЗМеста", який представлятиме Білорусь на пісенному конкурсі "Євробачення"

Організатор пісенного конкурсу "Євробачення" - Європейська мовна спілка (ЄМС) - просить Білоруську телерадіокомпанію (БТРК) змінити пісню, яка представлятиме країну на конкурсі, оскільки вона у теперішньому вигляді "ставить під питання неполітичний характер конкурсу". Відповідну заяву в четвер, 11 березня, опублікувала пресслужба ЄМС.

"У рамках процедури перевірки, яка проводиться для всіх пісень, поданих на пісенний конкурс "Євробачення", ЄМС ретельно вивчила білоруську пісню "Я навчу тебе"  гурту "Галасы ЗМеста", щоби переконатися, що вона відповідає правилам конкурсу. Було зроблено висновок, що пісня ставить під сумнів неполітичний характер конкурсу", - йдеться в заяві організаторів.

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ЄМС відправила БТРК прохання змінити пісню чи подати нову, яка відповідає правилам пісенного конкурсу. "Невиконання цієї вимоги може призвести до дискваліфікації з конкурсу цього року", - зазначили організатори. Рефреном пісні, яка мала представляти Білорусь на "Євробаченні" стали такі слова: "Я навчу тебе танцювати під дудочку… Я навчу тебе ходити по струночці… Ти будеш усім задоволений, радий усьому… Тобі ж краще буде самому" (в оригіналі - російською).

Нагадаємо, що пісенний конкурс "Євробачення", який минулого року скасували через пандемію, відбудеться 18-22 травня на арені Ahoy в Роттердамі.

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    2007 року Вєрці Сердючці трохи забракло для першого місця. Андрій Данилко з його навіженою пісенькою з приспівом "айн, цвай, драй танцен" посів друге місце. Тим не менше, Сердючка увійшла в історію "Євробачення" і на виставці в ABBA Museum - на почесному місці.

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  • Irland Grand Prix d'Eurovision de la Chanson 1988 Celine Dion

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    Селін Діон нещодавно зізналася, що перемога на "Євробаченні" була особливим моментом в її житті. Виступаючи 1988 року на самому початку своєї кар'єри за Швейцарію, вона вийшла на сцену у сукні від канадського дизайнера Мішеля Робіда. Ця сукня виявилася фартовою і принесла вдачу їй на багато років, каже співачка.

  • Schweden Ausstellung Good Evening Europe im ABBA-Museum in Stockholm

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    Чудернацькі костюми витісняють сірість

    Легендарна АВВА 1974 року феєрично перемогла на "Євробаченні" з піснею "Ватерлоо", яка негайно стала хітом у багатьох країнах Європи. На сцену музиканти вийшли у штанях з манжетами, у взутті на платформах і яскравих сорочках, з блискучими ланцюжками і в блискітках. АВВА буквально уособлювала собою дух 70-их. Вони першими довели, що костюми - важливий фактор для перемоги.

  • Schweden Ausstellung Good Evening Europe im ABBA-Museum in Stockholm

    Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати

    Дивись доки не очманієш

    Для абсолютно навіжених фанів "Євробачення" є можливість переглянути на спеціальних дисплеях всі без винятку виступи в рамках конкурсу. Подивитися всі пісня за 60 років - це, безумовно, було би випробуванням на витривалість навіть для найбільш завзятих.

    Автор: Крістіна Рейманн-Шнайдер


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