Організатори "Євробачення" просять Білорусь змінити конкурсну пісню

Організатор пісенного конкурсу "Євробачення" - Європейська мовна спілка (ЄМС) - просить Білоруську телерадіокомпанію (БТРК) змінити пісню, яка представлятиме країну на конкурсі, оскільки вона у теперішньому вигляді "ставить під питання неполітичний характер конкурсу". Відповідну заяву в четвер, 11 березня, опублікувала пресслужба ЄМС.
"У рамках процедури перевірки, яка проводиться для всіх пісень, поданих на пісенний конкурс "Євробачення", ЄМС ретельно вивчила білоруську пісню "Я навчу тебе" гурту "Галасы ЗМеста", щоби переконатися, що вона відповідає правилам конкурсу. Було зроблено висновок, що пісня ставить під сумнів неполітичний характер конкурсу", - йдеться в заяві організаторів.
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ЄМС відправила БТРК прохання змінити пісню чи подати нову, яка відповідає правилам пісенного конкурсу. "Невиконання цієї вимоги може призвести до дискваліфікації з конкурсу цього року", - зазначили організатори. Рефреном пісні, яка мала представляти Білорусь на "Євробаченні" стали такі слова: "Я навчу тебе танцювати під дудочку… Я навчу тебе ходити по струночці… Ти будеш усім задоволений, радий усьому… Тобі ж краще буде самому" (в оригіналі - російською).
Нагадаємо, що пісенний конкурс "Євробачення", який минулого року скасували через пандемію, відбудеться 18-22 травня на арені Ahoy в Роттердамі.
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Автор: Крістіна Рейманн-Шнайдер