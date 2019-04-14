Орбан і Сальвіні хочуть разом боротися з "ісламським халіфатом" в ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, відомий своєю антимігрантською позицією, та міністр внутрішніх справ Італії та лідер правопопулістської "Ліги Півночі" Маттео Сальвіні у четвер, 2 травня, вирішили поглибити свою співпрацю перед виборами до Європарламенту і заповзялися запобігти "ісламському халіфату" на європейському континенті, інформує агенція AFP.

"Ми впевнено і відкрито шукаємо співпраці з паном Сальвіні", - заявив Орбан журналістам за підсумками зустрічі з італійським міністром у Будапешті. Очільник угорського уряду також висловив переконання, що Європа потребує альянсу антимігрантських партій.

Сальвіні, у свою чергу, закликав представників націоналістичних партій у Європарламенті об'єднатися і сформувати новий альянс після виборів. Лідер "Ліги Півночі" наголосив, що він прибув до Угорщини, аби сформувати нову Європу". "Я не хочу залишити нашим дітям ісламський халіфат та закони шаріату в наших містах", - заявив Сальвіні, додавши, що зробить все, аби цьому запобігти.

Нагадаємо, що у квітні правопопулістьска німецька партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) та італійська "Ліга Півночі" разом з іншими європейськими ультраправими партіями заявили про намір створити нову групу в Європейському парламенті під назвою "Європейський альянс народів та націй" (EAPN). Іншими підтвердженими членами нової групи наразі є лише Данська народна партія та фінська партія "Справжні фіни". Як раніше повідомив Сальвіні, великий захід з іншими союзниками запланований на 18 травня в Мілані.