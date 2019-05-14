 Орбан прагне придбати в США ракети ППО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.05.2019

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Новини

Орбан прагне придбати в США ракети ППО

Прем'єр-міністр Угорщини Вітор Орбан заявив, що обговорив з президентом США Дональдом Трампом купівлю ракет для системи ППО та видобуток газу в Чорному морі.

Дональд Трамп та Віктор Орбан

Дональд Трамп (ліворуч) та Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Вітор Орбан в п'ятницю, 17 травня, заявив про те, що під час нещодавнього візиту до Вашингтона обговорив з президентом США Дональдом Трампом можливість купівлі ракет середнього радіусу дії для системи протиповітряної оборони.

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Мігранти, котрі очікують вислання за межі Угорщини, можуть до п'яти днів не отримувати харчування. В ООН вказують на порушення урядом Угорщини міжнародного права. (03.05.2019)

Незадовго до виборів у Європарламент глава уряду Угорщини Віктор Орбан та очільник правопопулістської "Ліги Півночі" Маттео Сальвіні домовилися тісніше співпрацювати, аби запобігти "ісламському халіфату" в ЄС. (03.05.2019)

За словами Орбана, завдяки стрімкому економічному зростанню Угорщина може дозволити собі відтворити військову потугу. "Є сфери військового розвитку, в яких ми розраховуємо на американців, - сказав він, цитує агентство Reuters. - У разі військового нападу треба захищати критичну інфраструктуру, а можливості Угорщини є неповними. Нам потрібні ракети середнього радіусу дії для системи протиповітряної оборони". Зараз триває провова процедура купівлі озброєнь, зазначив голова угорського уряду.

Орбан також попросив Трампа допомогти розпочати видобуток природного газу на румунському шельфі в Чорному морі за участі американської компанії Exxon. Тільки це може забезпечити практичну альтернативу російському газу, переконаний Орбан.

Під час зустрічі двох лідерів 13 травня Трамп похвалив жорстку позицію Орбана в міграційній політиці, через що назвав угорського прем'єра своїм "близнюком".

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