Орбан має намір придбати в США ракети ППО

Прем'єр-міністр Угорщини Вітор Орбан в п'ятницю, 17 травня, заявив про те, що під час нещодавнього візиту до Вашингтона обговорив з президентом США Дональдом Трампом можливість купівлі ракет середнього радіусу дії для системи протиповітряної оборони.

За словами Орбана, завдяки стрімкому економічному зростанню Угорщина може дозволити собі відтворити військову потугу. "Є сфери військового розвитку, в яких ми розраховуємо на американців, - сказав він, цитує агентство Reuters. - У разі військового нападу треба захищати критичну інфраструктуру, а можливості Угорщини є неповними. Нам потрібні ракети середнього радіусу дії для системи протиповітряної оборони". Зараз триває провова процедура купівлі озброєнь, зазначив голова угорського уряду.

Орбан також попросив Трампа допомогти розпочати видобуток природного газу на румунському шельфі в Чорному морі за участі американської компанії Exxon. Тільки це може забезпечити практичну альтернативу російському газу, переконаний Орбан.

Під час зустрічі двох лідерів 13 травня Трамп похвалив жорстку позицію Орбана в міграційній політиці, через що назвав угорського прем'єра своїм "близнюком".