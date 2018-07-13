Орбан запевнив, що євреї можуть почуватися безпечно в Угорщині

Під час свого першого візиту до Ізраїлю прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна дотримується принципу "нульової толерантності" до антисемітизму. "Ми пишаємося, що в Угорщині євреї, які відзначають і зберігають єврейські традиції, можуть почуватися в безпеці", - зазначив Орбан в четвер, 19 липня, після зустрічі зі своїм ізраїльським колегою Біньяміном Нетаньяху.

Орбан зауважив, що негативні відгуки про державу Ізраїль також є антисемітизмом. "Ми готові співпрацювати у всьому, що пов'язано з війною проти антисемітизму", - заявив угорський прем'єр.

Прем'єр Біньямін Нетаньяху, своєю чергою, назвав Орбана "справжнім другом Ізраїлю". Обидва лідери сповідують праві погляди і виступають проти міграції. Сам Нетаньяху наголосив, що вони разом з Орбаном "розуміють, що загроза радикального ісламу є справжньою".

Зустріч Орбана з президентом Ізраїлю Реувеном Рівліном була менш теплою. Президент відзначив боротьбу Угорщини з антисемітизмом, але при цьому застеріг Орбана від небезпеки "неофашизму".

Ізраїльська опозиція була іще жорсткішою - там розкритикували візит Орбана, назвавши його "ганебним". "Шкода, що Нетаньяху прогинається перед східноєвропейським лідером, який зайнятий знищенням демократичних цінностей у своїй країні", - зазначив Яір Лапід, представник центристської партії "Єш Атід" ("Є майбутнє").

За планом візиту, Орбан має відвідати меморіал жертвам Голокосту. Під час цього візиту правозахисна організація Amnesty International планує провести акцію протесту.

Орбана звинувачували в антисемітизмі через його кампанію проти мільярдера єврейського походження Джорджа Сороса. У розвішаних по всій Угорщині анти-соросівських плакатах мільярдера звинувачували у намірі переселити мільйони людей з Африки і Близького Сходу до Європи. Окрім того, раніше Орбан схвально висловлювався про режим Міклоша Хорті, який був союзником Адольфа Гітлера. Однак згодом Орбан назвав співпрацю Угорщини з Гітлером "злочином".