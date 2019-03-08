 Орбан вибачився перед ЄНП | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.03.2019

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Новини

Орбан вибачився перед ЄНП

Прем'єр-міністр Угорщини перепросив Європейську народну партію за свою риторику, спрямовану проти ЄС.

Віктор Орбан

Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вибачився перед Європейською народною партією (ЄНП) у Європарламенті за свою антиєвропейську риторику. Про це у четвер, 14 березня, повідомив речник уряду Угорщини, інформує агенція Reuters.

Вибачення пролунали на тлі вимог у лавах ЄНП щодо виключення правої партії Орбана "Фідес". Щоб "Фідес" залишилася у складі ЄНП, Орбан мав припинити антибрюссельську кампанію в Угорщині та вибачитися перед іншими партіями у складі ЄНП.

Нагадаємо, керівництво ЄНП має голосувати щодо подальшого перебування "Фідес" у лавах європейського об'єднання правоцентристів 20 березня. Причиною невдоволення багатьох партій-членів ЄНП стала медіакампанія угорського уряду, в рамках якої на вулицях країни були розміщені плакати з фото голови Єврокомісії Жана-Клода Юнкера та американського мільярдера Джорджа Сороса з підписами, що вони заохочують міграцію до ЄС. В Єврокомісії заперечили це твердження. 

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