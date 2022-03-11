 ОПУ: Фронт завмер, у сторін бракує сил для перелому ситуації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.03.2022

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Новини

ОПУ: Фронт завмер, у сторін бракує сил для перелому ситуації

Росія 25-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями неділі, 20 березня.

Маріуполь, 18 березня

Маріуполь, 18 березня

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте хроніку війни в Україні за неділю, 20 березня, з 00.00 до 14.00 >>> 

DW продовжує стежити за головними подіями неділі на цій сторінці з 14.00 (час київський), слідкуйте за оновленнями.

++15.48++

Франція заморозила 22 мільярди євро Центрального банку Росії, повідомив у неділю французький міністр економіки Бруно Ле Мер. "Заморожено понад 22 мільярди євро активів ЦБ РФ", - наводить слова міністра агенція "Інтерфакс". За словами Ле Мера, такі санкції завдадуть шкоди Росії, як державі, а також її керівництву. Крім того, "заморожено 150 мільйонів євро на приватних рахунках та нерухомість на 539 мільйонів євро", зазначив міністр економіки Франції.

++15.32++

Ракетних ударів РФ по українських містах з боку російських загарбників практично немає, а фронт завмер, заявив на брифінгу у неділю радник голови Офісу президента України Олексій Арестович. "Ведуться тактичні дії, тому що і у російської, і в української сторони не вистачає сил для реального перелому ситуації на тому чи іншому напрямку. Сторони ведуть тактичні дії і зосереджують резерви, завдають одна по одній ударів. Але ми завдаємо ударів краще", - цитує його слова "Інтерфакс".

Арестович зазначив, що російське керівництво "призупинило намагання продавити Україну силою і тим самим збільшити кількість своїх (російських - Ред.) убитих військовослужбовців". Водночас, за словами Арестовича, у ФСБ розпочалася фаза репресій щодо своїх силовиків. "Вони не змогли виконати основних завдань щодо України, і розпочалася фаза репресій. ФСБ почала шукати винних, зокрема в Росгвардії, сотні перевіряють, їх звинувачують у відмові від ведення бойових дій, у слабкості характеру та боягузтві. Під удар потрапляють навіть генерали та вище керівництво збройних сил РФ", - повідомив він.

++15.28++

Папа Римський Франциск засудив війну Росію проти України, назвавши її "жорстокою та святотатською нелюдяністю". Про це він сказав у неділю, звертаючись до людей на площі Святого Петра. Франциск закликав усіх учасників міжнародної спільноти працювати над припиненням війни.

++15.17++

Під час війни в Україні пошкоджено 489 навчальних закладів, 69 з них повністю зруйновано, повідомили у суботу в міністерстві освіти і науки України.

++14:50++

Десять мільйонів людей в України стали біженцями через війну, яку веде Росія проти України. Вони стали або внутрішньо переміщеними особами, або втекли за кордон. Про це повідомив у неділю голова Агентства ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

 

++14:40++

В Енергодарі російські військові викрали першого заступника міського голови, заявив мер міста Дмитро Орлов у Telegram. Він закликав мешканців бути обережними, не відповідати на дзвінки з незнайомих номерів та нікому не повідомляти про своє місце перебування. Також мер закликав жителів міста виходити на мітинг до будівлі міськради, аби висловити свій протест проти викрадення громадян України.

 

++14:20++

Петицію щодо притягнення президента РФ Володимира Путіна до відповідальності за дії російських збройних сил в Україні в рамках трибуналу, подібного до Нюрнберзького процесу, до полудня 20 березня підписали більше мільйона людей. Серед тих, хто підтримав цю ініціативу, як повідомляє BBC,  - колишні прем'єр-міністри Великобританії Гордон Браун і Джон Мейджор.

 

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