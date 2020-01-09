Опубліковане відео ймовірного збиття літака МАУ ракетою

Міжнародна група розслідувачів Bellingcat на доказ того, що Boeing української авіакомпанії був збитий іранськими системами ППО, опублікувала у четвер, 9 січня, в мікроблозі Twitter відео, яке "імовірно показує вибух в повітрі" після влучення ракети в літак.

За попередніми оцінками розслідувачів, "на відео можна бачити житловий квартал у західному Паранді (35.489414, 50.906917), орієнтовно на північний схід", а перспектива приблизно відповідає траєкторії польоту рейсу PS752 "Міжнародних авіаліній України" (МАУ). Паранд - це передмістя Тегерана на захід від міжнародного аеропорту імені Імама Хомейні, звідки вилетів український лайнер.

Відеоролик спочатку був опублікований в телеграм-каналі, де збираються матеріали, пов'язані з катастрофою PS752. Американська газета New York Times зв'язалася з автором відео, отримала запис високої якості та підтвердила його справжність, уточнюється на сайті Bellingcat.

Тегеран заперечує обстріл лайнера

Тегеран назвав "сумнівними" твердження, що лайнер МАУ помилково збила іранська ракета. Влада Ірану вже закликали Канаду передати їй наявну у неї інформацією, після того як канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо в телезверненні заявив про обстріл лайнера, пославшись на дані розвідувальних служб.

У свою чергу, МЗС Ірану запросив американську авіакомпанію Boeing до участі в розслідуванні цієї катастрофи, повідомляє агенція AFP. Згідно з попереднім висновком Організації цивільної авіації Ірану, причиною аварії українського літака була технічна несправність. Іранські експерти знайшли обидва бортові самописці літака, що розбився, проте влада в Тегерані відмовилися передавати їх Boeing.

Lufthansa розвернула літак від Тегерана

У той же день через зміну оцінок безпеки німецька авіакомпанія Lufthansa розвернула в зворотній бік свій літак LH600, що прямував до Тегерана.

Нагадаємо, літак компанії МАУ Boeing 737, що виконував рейс Тегеран-Київ, розбився вранці 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту імені імама Хомейні. Усі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули.