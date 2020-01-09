 Опубліковане відео ймовірного збиття літака МАУ ракетою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.01.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Опубліковане відео ймовірного збиття літака МАУ ракетою

На відео помітні рух об'єкта в небі та спалах. Відео зняли у передмісті Тегерана поблизу міжнародного аеропорту, стверджують розслідувачі з Bellingcat.

На місці катастрофи

На місці катастрофи

Міжнародна група розслідувачів Bellingcat на доказ того, що Boeing української авіакомпанії був збитий іранськими системами ППО, опублікувала у четвер, 9 січня, в мікроблозі Twitter відео, яке "імовірно показує вибух в повітрі" після влучення ракети в літак.

За попередніми оцінками розслідувачів, "на відео можна бачити житловий квартал у західному Паранді (35.489414, 50.906917), орієнтовно на північний схід", а перспектива приблизно відповідає траєкторії польоту рейсу PS752 "Міжнародних авіаліній України" (МАУ). Паранд - це передмістя Тегерана на захід від міжнародного аеропорту імені Імама Хомейні, звідки вилетів український лайнер.

Відеоролик спочатку був опублікований в телеграм-каналі, де збираються матеріали, пов'язані з катастрофою PS752. Американська газета New York Times зв'язалася з автором відео, отримала запис високої якості та підтвердила його справжність, уточнюється на сайті Bellingcat.

DW.COM

Західні агенції та американські ЗМІ з посиланням на джерела в адміністрації президента США повідомляють, що літак МАУ могла випадково збити іранська ракета. Такі дані нібито отримані із супутникових знімків. (09.01.2020)

Що спричинило авіакатастрофу в Тегерані, чи був український лайнер помилково збитий і чи безпечні польоти на Boeing? DW опитала експертів з авіаційної безпеки. (08.01.2020)

Тегеран заперечує обстріл лайнера

Тегеран назвав "сумнівними" твердження, що лайнер МАУ помилково збила іранська ракета. Влада Ірану вже закликали Канаду передати їй наявну у неї інформацією, після того як канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо в телезверненні заявив про обстріл лайнера, пославшись на дані розвідувальних служб.

У свою чергу, МЗС Ірану запросив американську авіакомпанію Boeing до участі в розслідуванні цієї катастрофи, повідомляє агенція AFP. Згідно з попереднім висновком Організації цивільної авіації Ірану, причиною аварії українського літака була технічна несправність. Іранські експерти знайшли обидва бортові самописці літака, що розбився, проте влада в Тегерані відмовилися передавати їх Boeing.

Lufthansa розвернула літак від Тегерана

У той же день через зміну оцінок безпеки німецька авіакомпанія Lufthansa розвернула в зворотній бік свій літак LH600, що прямував до Тегерана.  

Нагадаємо, літак компанії МАУ Boeing 737, що виконував рейс Тегеран-Київ, розбився вранці 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту імені імама Хомейні. Усі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули.  

Також за темою

Iran Ukrainisches Passagierflugzeug nahe Teheran abgestürzt

Катастрофа літака МАУ: оприлюднені перші висновки іранських слідчих 09.01.2020

Комісія, що вивчає обставини катастрофи Boing 737 авіакомпанії МАУ в Ірані, оприлюднила перші результати розслідування.

Kanada Premierminister Justin Trudeau

Джастін Трюдо: Є докази, що літак МАУ був збитий іранською ракетою 10.01.2020

Канадський прем'єр Джастін Трюдо заявив про наявність доказів збиття українського лайнера МАУ під Тегераном. За його словами, це могло статися ненавмисно.

England Premierminster Boris Johnson

Великобританія долучиться до розслідування катастрофи літака МАУ 09.01.2020

Під час телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що найкращі британські фахівці долучаться до розслідування аварії літка МАУ в Ірані.

Реклама

Докладно

Лісові пожежі в Австралії вночі з супутника, фото NASA

Зміна клімату і вирубка лісів підвищують ризик пожеж у світі

Ризик лісових пожеж у світі зростає. Пояснюємо, які їхні причини та чи є зв'язок зі змінами клімату.  

Оператор ГТС України очікує втратити від Турецького потоку близько 450 мільйонів доларів щороку

Оператор ГТС України назвав втрати від "Турецького потоку"

Втрати від газопроводу "Турецький потік" складуть близько 450 мільйонів доларів на рік, оцінили в Операторі ГТС України.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  