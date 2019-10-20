 Оприлюднено причини аварії літака Boeing 737 MAX в Індонезії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.10.2019

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Новини

Оприлюднено причини аварії літака Boeing 737 MAX в Індонезії

До авіакатастрофи повітряного судна Boeing 737 MAX авіакомпанії Lion Air в жовтні 2018 року призвела ціла низка факторів, у тому числі й низька кваліфікація пілотів, кажуть експерти.

Аварія літака авіакомпанії Lion Air

Група індонезійських експертів презентує результати розслідування аварії літака авіакомпанії Lion Air

Авіакатастрофу літака Boeing 737 MAX авіакомпанії Lion Air, що сталася в жовтні 2018 року, спричинила ціла низка факторів. Такий висновок містить оприлюднена в п'ятницю, 25 жовтня, офіційна доповідь групи індонезійських експертів, котрі розслідували катастрофу повітряного судна компанії Lion Air.

Серед причин трагедії - помилка бортової системи контролю MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), що регулює кут підйому носа літака в польоті. У доповіді наголошується, що навіть під час сертифікації системи контролю MCAS "недостатньо було враховано ймовірність втрати контролю" екіпажем над машиною, цитує інформагенція Reuters.

Крім того, свою роль зіграли й недоліки роботи екіпажу, в тому числі й під час ручного керування судном. Зазначається, що другий пілот не знав достеменно, як потрібно реагувати під час аварійної ситуації. Ще під час тренування в разі настання такої ситуації показані ним результати були незадовільними, наводить пункти доповіді Reuters.

DW.COM

На тлі двох аварій літаків моделі 737 MAX авіабудівельний гігант Boeing заявив про рекордні 2,9 мільярда доларів збитків у другому кварталі цього року. (24.07.2019)

Європейська агенція авіаційної безпеки призупинила використання в ЄС моделей Boeing-737 MAX 8 та 737 MAX 9. У низці країн світу також тимчасово заборонили використання лайнерів до встановлення причини аварії. (13.03.2019)

Літак Boeing 737, що впав у Яванське море, лежить на глибині близько 35 метрів. На місці падіння - жодних ознак того, що хтось з 189 осіб, які перебували на борту, вижив. (29.10.2018)

Зв'язок з літаком авіаліній Lion Air був втрачений через 13 хвилин після зльоту. На борту перебувало 182 пасажири і семеро членів екіпажу. (29.10.2018)

Так само група експертів вказала на низький рівень організації комунікацій між кабіною пілотів і авіадиспетчерами, що теж зіграло свою фатальну роль.

Критика на адресу Lion Air

Група експертів також встановила, що авіакомпанії Lion Air варто було б залишити цей літак на землі, після того, як виникали проблеми з одним з важливих датчиків системи контролю.

Загалом у висновках експертів указується на дев'ять імовірних факторів, котрі всі вкупі призвели до трагедії. "Якби навіть одного з них не було, можливо цієї авіакатастрофи не сталося б", - наголошується в доповіді, цитує інформагенція dpa.

Нагадаємо, 29 жовтня 2018 року літак авіакомпанії Lion Air впав в Яванське море невдовзі після вильоту з аеропорту Джакарти. Всі 189 осіб, котрі перебували на борту, загинули. У березні 2019 року зазнав аварії ще один літак Boeing 737 MAX. Цього разу  авіакомпанії Ethiopian Airlines, внаслідок чого загинули 157 осіб.

Ці авіакатастрофи призвели до глобального призупинення експлуатації літаків Boeing 737 MAX та завдали значного удару по репутації американської авіакомпанії Boeing, яка покладала великі надії на цей новий літак.

  • Плавний злет, різка посадка

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Плавний злет, різка посадка

    Літак авіакомпанії Pegasus Airlines викотився за межі смуги під час посадки в аеропорту Трабзона на півночі Туреччини. Повітряне судно застрягло на схилі, у кількох метрах від Чорного моря. В авіакомпанії назвали це "інцидентом на злітно-посадковій смузі". Постраждалих ані серед пасажирів, ані членів екіпажу немає.

  • Причину інциденту встановлюють

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Причину інциденту встановлюють

    Boeing 737-800 ледь не скотився у Чорне море, коли його колеса застрягли у брудному схилі. Як заявив губернатор Трабзона Юджель Явуз (Yucel Yavuz), слідчі нині намагаються встановити причину інциденту. За деякими даними, найбільш ймовірно йдеться про зіткнення літака з птахом.

  • Задимлений літак

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Задимлений літак

    На світлинах, опублікованих в турецьких ЗМІ, видно клуби чорного диму з літака, тож є припущення, що на борту могла спалахнути пожежа. Один з пасажирів, Юксель Горду (Yuksel Gordu), назвав дивом те, що усі 168 людей на борту не були травмовані. "Ми могли згоріти, вибухнути, впасти в море", - сказав він.

  • Паніка на борту

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Паніка на борту

    Інша пасажирка, Фатма Горду (Fatma Gordu), в інтерв’ю турецькій новинній агенції Dogan розповіла, що коли літак зійшов зі смуги і почав скочуватися з обриву, в салоні почалася паніка. "Ми різко повернулися, передня частина літака впала, а задня - зависла в повітрі. Усіх охопила паніка".

  • Закритий аеропорт

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Закритий аеропорт

    На час аварійно-рятувальних робіт аеропорт Tрабзона залишався закритим кілька годин. Польоти відновилися зранку неділі.

    Автор: Ольга Войтович


DW.COM

Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

Літак авіакомпанії Pegasus Airlines викотився за межі посадкової смуги в аеропорту турецького міста Трабзон і ледь не впав у Чорне море. Ніхто зі 168 людей на борту не постраждав. (15.01.2018)  

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