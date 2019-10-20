Оприлюднено причини аварії літака Boeing 737 MAX в Індонезії

Авіакатастрофу літака Boeing 737 MAX авіакомпанії Lion Air, що сталася в жовтні 2018 року, спричинила ціла низка факторів. Такий висновок містить оприлюднена в п'ятницю, 25 жовтня, офіційна доповідь групи індонезійських експертів, котрі розслідували катастрофу повітряного судна компанії Lion Air.

Серед причин трагедії - помилка бортової системи контролю MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), що регулює кут підйому носа літака в польоті. У доповіді наголошується, що навіть під час сертифікації системи контролю MCAS "недостатньо було враховано ймовірність втрати контролю" екіпажем над машиною, цитує інформагенція Reuters.

Крім того, свою роль зіграли й недоліки роботи екіпажу, в тому числі й під час ручного керування судном. Зазначається, що другий пілот не знав достеменно, як потрібно реагувати під час аварійної ситуації. Ще під час тренування в разі настання такої ситуації показані ним результати були незадовільними, наводить пункти доповіді Reuters.

Так само група експертів вказала на низький рівень організації комунікацій між кабіною пілотів і авіадиспетчерами, що теж зіграло свою фатальну роль.

Критика на адресу Lion Air

Група експертів також встановила, що авіакомпанії Lion Air варто було б залишити цей літак на землі, після того, як виникали проблеми з одним з важливих датчиків системи контролю.

Загалом у висновках експертів указується на дев'ять імовірних факторів, котрі всі вкупі призвели до трагедії. "Якби навіть одного з них не було, можливо цієї авіакатастрофи не сталося б", - наголошується в доповіді, цитує інформагенція dpa.

Нагадаємо, 29 жовтня 2018 року літак авіакомпанії Lion Air впав в Яванське море невдовзі після вильоту з аеропорту Джакарти. Всі 189 осіб, котрі перебували на борту, загинули. У березні 2019 року зазнав аварії ще один літак Boeing 737 MAX. Цього разу авіакомпанії Ethiopian Airlines, внаслідок чого загинули 157 осіб.

Ці авіакатастрофи призвели до глобального призупинення експлуатації літаків Boeing 737 MAX та завдали значного удару по репутації американської авіакомпанії Boeing, яка покладала великі надії на цей новий літак.