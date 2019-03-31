 Опрацьовано 98 відсотків протоколів: Зеленський - 30,2, Порошенко - 15,9 відсотка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.04.2019

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Новини

Опрацьовано 98 відсотків протоколів: Зеленський - 30,2, Порошенко - 15,9 відсотка

Після підрахунку понад 98 відсотків електронних протоколів лідирують у президентських перегонах Володимир Зеленський з 30,2 відсотка голосів та Петро Порошенко з 15,9 відсотка голосів.

Володимир Зеленський перемагає у першому турі виборів

Володимир Зеленський перемагає у першому турі виборів

30,24 відсотка виборців проголосували за керівника студії "Квартал 95" Володимира Зеленського, 15,93 відсотка - за чинного президента Петра Порошенка, 13,39 відсотка - за лідерку партії ВО "Батьківщина" Юлію Тимошенко. Такі дані  за наводить у вівторок, 2 квітня, Центральна виборча комісія після підрахунку 98,12 відсотка електронних протоколів.

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11,66 відсотка виборців проголосували за співголову "Опозиційної платформи - За життя" Юрія Бойка, 6,93 відсотка осіб віддали голос за лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка, 6,03 відсотка - за колишнього голову СБУ Ігоря Смешка, 5,47 відсотка людей проголосували за лідера Радикальної партії Олега Ляшка, 4,16 відсотка - за заступника голови фракції "Опозиційний блок" Олександра Вілкула, 1,63 відсотка - за колишнього заступника голови Верховної Ради Руслана Кошулинського. Решта кандидатів набрала менше одного відсотка голосів. 

Явка виборців на виборах президента 31 березня становила 63,53 відсотка.

Офіційно результати голосування повинні бути встановлені до 10 квітня. Якщо ніхто з кандидатів не набере більше 50 відсотків, то 21 квітня буде призначено другий тур виборів.

Порередні результати виборів в Україні

Порередні результати виборів в Україні

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Зеленський і Порошенко проходять у другий тур виборів президента України (01.04.2019)

Аудіо й відео до теми

Зеленський і Порошенко проходять у другий тур виборів президента України (01.04.2019)  

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