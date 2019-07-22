Опрацьовано 93,5 відсотка протоколів: ВО "Батьківщина" на третьому місці

Центральна виборча комісія (ЦВК) України опрацювала станом на ранок вівторка, 23 липня, вже 93,5 відсотка протоколів. За даними сайту ЦВК, у багатомандатному виборчому окрузі партія "Слуга народу" набирає 43,14 відсотка голосів, на другому місці "Опозиційна платформа - За життя" ("ОПЗЖ") з 13,06 відсотка.

Щодо третього місця, то тут сталися зміни: якщо досі його посідала партія "Євросолідарність", то тепер на ньому закріпилося ВО "Батьківщина" з 8,18 відсотка. Натомість політична сила експрезидента Петра Порошенка посідає четверте місце з 8,12 відсотка. На п'ятому місці - партія "Голос" з 5,84 відсотка голосів. Решта партій не долають п'ятивідсотковий бар'єр.

"Слуга народу" може одноосібно сформувати уряд

Як повідомлялося, кандидати від "Слуги народу", згідно із попередніми даними підрахунку голосів, також перемагають і в більшості мажоритарних округів. Зокрема, кандидати від цієї партії перемагають в усіх 13 округах у Києві, в 16 округах - у Дніпропетровській області, а також у значній кількості округів у Харківській, Одеській, Київській, Запорізькій, Полтавській, Миколаївській, Черкаській та Житомирській областях.

Таким чином, за попередніми даними, президентська партія "Слуга народу" може розраховувати на абсолютну більшість мандатів у Верховній Радідев'ятого скликання - за партійними списками партії до парламенту проходять 124 депутати, і за мажоритарними округами 129 депутатів.

Як повідомлялося, в Україні 21 липня відбулися позачергові вибори до Верховної Ради, в яких змагалися 22 політичні сили та майже шість тисяч кандидатів у народні депутати. Голоси за своїх кандидатів могли віддати майже 30 мільйонів українців в 199 мажоритарних округах замість 225 (через анексію Росією українського Криму і непідконтрольні Києву частини Донбасу). Ще пів мільйона українців могли проголосувати на закордонних дільницях.

Зафіксована явка виборців становила 49,84 відсотка, що стало найнижчим показником серед усіх голосувань, які відбулись за останні 13 років. За даними ЦВК, на виборах до Верховної Ради у 2014 році голоси віддали 52,4 відсотка виборців, у 2012-му - 57,8 відсотка, у 2007 році - 57,9 відсотка, а у 2006-му - 67,5 відсотка.

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