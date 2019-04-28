Опозиція у Судані закликає до поновлення протестів

Суданські опозиційні лідери у середу, 8 травня, закликали своїх прихильників продовжувати масові акції непокори. Причиною цьому вони назвали "незадовольну" реакцію військових на їхні пропозиції щодо майбутнього перехідного уряду.

"Ми закликаємо та готуємося до громадської непокори", - зазначив під час прес-конференції у столиці Судану Хартумі лідер "Сил декларації свободи та змін" (Declaration of Freedom and Change Forces, DFCF) Мадані Аббас Мадані.

У DFCF, яка є коаліцією опозиційних груп країни, не уточнили деталей щодо майбутніх акцій, втім вже тижнями у групі організовують усі можливі види акцій протесту - від страйків до маршів та блокування мостів, доріг та залізничних колій.

Інший лідер протестувальників Халід Омар Юсеф зазначив, що метою поновлення акцій громадської непокори є не конфронтація із військовими, а пожвавлення пошуку шляхів виходу з політичної кризи.

Однак такі дії опозиції можуть призвести до поновлення протистояння між Перехідною військовою радою та протестувальниками після того, як наприкінці квітня вони домовилися про створення спільного урядового комітету після усунення багаторічного президента Судану Омара аль-Башира.

Перехідна військова рада в цілому погодила проект перехідних конституційних змін, запропонований лідерами протестів, однак заявила, що у проекті жодним чином не було згадано про те, що в основі законів країни має бути шаріат. У DFCF у відповідь заявили, що така позиція військових їх "розчаровує". "Питання щодо шаріату та державної мови - це ідеологічна зброя попереднього режиму, яку використовували, аби розділити та мобілізувати людей", - заявив Юсеф.

Тисячі протестувальників вже протягом декількох тижнів знаходяться у протестному таборі біля будівлі міністерства оборони у центрі Хартума та вимагають передачі влади від військових цивільним.