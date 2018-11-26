 Опозиція у Грузії протестує і вимагає дострокових парламентських вборів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.12.2018

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Новини

Опозиція у Грузії протестує і вимагає дострокових парламентських вборів

Кілька тисяч людей, не згодних з результатами президентських виборів у Грузії, вийшли на мітинг у Тбілісі. Вони вимагають дострокових виборів до парламенту.

Саакашвілі звернувся до учасників мітингу через відеотрансляцію

Саакашвілі звернувся до учасників мітингу через відеотрансляцію

Кілька тисяч людей, які відмовилися визнавати результати другого туру президентських виборів у Грузії, у неділю, 2 грудня, вийшли на мітинг у Тбілісі, який проводить грузинське опозиційне об'єднання "Сила в єдності".

Кандидат від опозиційної партії "Єдиний національний рух" Грігол Вашадзе, який програв вибори, заявив журналістам, що основною вимогою мітингарів є проведення дострокових парламентських виборів, повідомляє агенція "Інтерфакс". Також опозиція вимагає внесення змін до виборчого законодавства, щоб "виключити використання адміністративних ресурсів у ході передвиборної кампанії і можливість фальсифікації".

Мітинг у Тбілісі, 2 грудня 2018 року

Мітинг у Тбілісі, 2 грудня 2018 року

У той же час Васадзе заявив про наміри вимагати анулювання результатів другого туру виборів через суд. "Ми не визнаємо вибори проведеними, ми не визнаємо результатів. У Грузії сьогодні немає президента", - наголосив опозиційний політик. За його словами, зараз юристи готують відповідний позов до суду.

Між тим екс-президент Грузії Міхеіл Сакашвілі, який є соратником Грігола Вашадзе, під час відеозвернення до демонстрантів пообіцяв опозиціонерам повернутися до країни і долучитися до них, якщо виникне така необхідність. Нагадаємо, Саакашвілі у Грузії оголошений у розшук.

Як повідомлялося,  під час другого туру президентських виборів у Грузії 28 листопада перемогу здобула незалежна кандидатка Саломе Зурабішвілі, яку підтримала правляча партія "Грузинська мрія". Зурабішвілі набрала 59,52 відсотка голосів, а її суперник Грігол Вашадзе - 40,48 відсотка.

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Хоч пост президента Грузії став представницьким, боротьба за нього розгорнулася запекла. Цього разу електорат побачив безпрецедентні потоки бруду та компроматів. (29.10.2018)

У Грузії обирають президента країни. У вирішальному другому турі за голоси виборців борються Саломе Зурабішвілі, яку підтримує урядова партія "Грузинська мрія", та представник "Єдиного національного руху" Грігол Вашадзе. (28.11.2018)

 

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