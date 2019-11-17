Опозиція блокує будівлю парламенту Грузії

Протестувальники не пропускають депутатів у будівлю парламенту. Лідери опозиції обіцяють протестувати до відставки уряду.
Учасники акції протесту в Тбілісі, які заблокували напередодні всі входи до парламенту, вранці в понеділок, 18 листопада, не впустили депутатів в будівлю, інформує агенція "Інтерфакс". Десятки опозиціонерів з криками і образливими вигуками оточували депутатів, які намагалися увійти до парламенту. "Я сьогодні прийшов на роботу, а мене не впускають. Це відверте насильство, хоча опозиціонери заявляють, що їхній протест мирний", - сказав журналістам депутат Реваз Арвеладзе.
Протест опозиції з вимогою розпуску парламенту і призначення дострокових виборів почався напередодні. Близько 200 опозиціонерів провели ніч в наметах біля будівлі парламенту, заблокувавши всі входи і перекривши сусідні вулиці барикадами з будівельного сміття і мішків з піском. "Закликаю парламентаріїв, щоб уникнути інцидентів сьогодні утриматися від виходу на роботу. В опозиції є конкретний план дій, який не виходить за рамки закону і Конституції", - заявив лідер опозиційної партії "Нова Грузія" Георгій Вашадзе.
Він повідомив, що мітинг опозиції біля будівлі парламенту продовжиться до виконання вимог щодо відставки уряду і призначення дострокових парламентських виборів за пропорційною системою. Раніше посольство США і представництво Євросоюзу в Тбілісі у зв'язку з акціями протесту, які відбуваються в Грузії, закликали владу республіки і опозицію до діалогу і дотримання закону і конституції.
Нагадаємо, що протести почалися після того, як 14 листопада парламент Грузії не підтримав законопроєкт про проведення в 2020 році виборів за пропорційною системою з нульовим виборчим бар'єром. Влітку цього року правляча партія "Грузинська мрія" під тиском протестів обіцяла відмовитися від парламентських виборів за мажоритарною системою.
У столиці Грузії відбулися одразу два опозиційних мітинги, учасники яких виступали проти провалу виборчої реформи та правлячої партії. (17.11.2019)
Учасники акції протесту під грузинським парламентом не дозволяють виступати лідерам опозиційних партій та заявляють, що демонстрація є аполітичною. Вони продовжують вимагати відставки глави МВС та зміни виборчої системи. (22.06.2019)