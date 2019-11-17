 Опозиція блокує будівлю парламенту Грузії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.11.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Опозиція блокує будівлю парламенту Грузії

Протестувальники не пропускають депутатів у будівлю парламенту. Лідери опозиції обіцяють протестувати до відставки уряду.

Акція протесту біля грузинського парламенту

Акція протесту біля грузинського парламенту 17 листопада 2019 року

Учасники акції протесту в Тбілісі, які заблокували напередодні всі входи до парламенту, вранці в понеділок, 18 листопада, не впустили депутатів в будівлю, інформує агенція "Інтерфакс". Десятки опозиціонерів з криками і образливими вигуками оточували депутатів, які намагалися увійти до парламенту. "Я сьогодні прийшов на роботу, а мене не впускають. Це відверте насильство, хоча опозиціонери заявляють, що їхній протест мирний", - сказав журналістам депутат Реваз Арвеладзе.

Протест опозиції з вимогою розпуску парламенту і призначення дострокових виборів почався напередодні. Близько 200 опозиціонерів провели ніч в наметах біля будівлі парламенту, заблокувавши всі входи і перекривши сусідні вулиці барикадами з будівельного сміття і мішків з піском. "Закликаю парламентаріїв, щоб уникнути інцидентів сьогодні утриматися від виходу на роботу. В опозиції є конкретний план дій, який не виходить за рамки закону і Конституції", - заявив лідер опозиційної партії "Нова Грузія" Георгій Вашадзе.

Він повідомив, що мітинг опозиції біля будівлі парламенту продовжиться до виконання вимог щодо відставки уряду і призначення дострокових парламентських виборів за пропорційною системою. Раніше посольство США і представництво Євросоюзу в Тбілісі у зв'язку з акціями протесту, які відбуваються в Грузії,  закликали владу республіки і опозицію до діалогу і дотримання закону і конституції.

Нагадаємо, що протести почалися після того, як 14 листопада парламент Грузії не підтримав законопроєкт про проведення в 2020 році виборів за пропорційною системою з нульовим виборчим бар'єром. Влітку цього року правляча партія "Грузинська мрія" під тиском протестів обіцяла відмовитися від парламентських виборів за мажоритарною системою.

 

DW.COM

У Тбілісі тисячі людей вимагали провести виборчу реформу

У столиці Грузії відбулися одразу два опозиційних мітинги, учасники яких виступали проти провалу виборчої реформи та правлячої партії. (17.11.2019)  

У Тбілісі тривають протести

Учасники акції протесту під грузинським парламентом не дозволяють виступати лідерам опозиційних партій та заявляють, що демонстрація є аполітичною. Вони продовжують вимагати відставки глави МВС та зміни виборчої системи. (22.06.2019)  

Парламент Грузії затвердив новий уряд

У зовнішній політиці Грузія й надалі проводитиме курс на інтеграцію до Євросоюзу та НАТО та прагне максимально поглибити відносини зі США у всіх сферах, запевнив прем'єр-міністр Георгій Гахарія. (08.09.2019)  

Також за темою

Georgien Tiflis Proteste der Opposition gegen die Regierung

У Тбілісі тисячі людей вимагали провести виборчу реформу 17.11.2019

У столиці Грузії відбулися одразу два опозиційних мітинги, учасники яких виступали проти провалу виборчої реформи та правлячої партії.

Georgien Proteste in Tbilisi

У Тбілісі відновилась акція протесту 21.06.2019

Грузинські активісти та опозиція вимагають відставки міністра внутрішніх справ країни, зміни виборчої системи та початку переговорів про дострокові парламентські вибори.

Georgien Georgij Gacharia

Парламент Грузії затвердив новий уряд 08.09.2019

У зовнішній політиці Грузія й надалі проводитиме курс на інтеграцію до Євросоюзу та НАТО та прагне максимально поглибити відносини зі США у всіх сферах, запевнив прем'єр-міністр Георгій Гахарія.

Реклама

Докладно

Страх перед вакцинацією - карикатура

Щеплення проти кору в Німеччині нарешті стане обов'язковим

Останніми роками у ФРН скоротився рівень вакцинації. Тепер держава захищатиме дітей від легковажності батьків.  

Завод Saudi Aramco

Saudi Aramco оголосила умови IPO

Державна саудівська нафтова компанія Saudi Aramco хоче продати 1,5 відсотка своїх акцій.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  