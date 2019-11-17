Опозиція блокує будівлю парламенту Грузії

Учасники акції протесту в Тбілісі, які заблокували напередодні всі входи до парламенту, вранці в понеділок, 18 листопада, не впустили депутатів в будівлю, інформує агенція "Інтерфакс". Десятки опозиціонерів з криками і образливими вигуками оточували депутатів, які намагалися увійти до парламенту. "Я сьогодні прийшов на роботу, а мене не впускають. Це відверте насильство, хоча опозиціонери заявляють, що їхній протест мирний", - сказав журналістам депутат Реваз Арвеладзе.

Протест опозиції з вимогою розпуску парламенту і призначення дострокових виборів почався напередодні. Близько 200 опозиціонерів провели ніч в наметах біля будівлі парламенту, заблокувавши всі входи і перекривши сусідні вулиці барикадами з будівельного сміття і мішків з піском. "Закликаю парламентаріїв, щоб уникнути інцидентів сьогодні утриматися від виходу на роботу. В опозиції є конкретний план дій, який не виходить за рамки закону і Конституції", - заявив лідер опозиційної партії "Нова Грузія" Георгій Вашадзе.

Він повідомив, що мітинг опозиції біля будівлі парламенту продовжиться до виконання вимог щодо відставки уряду і призначення дострокових парламентських виборів за пропорційною системою. Раніше посольство США і представництво Євросоюзу в Тбілісі у зв'язку з акціями протесту, які відбуваються в Грузії, закликали владу республіки і опозицію до діалогу і дотримання закону і конституції.

Нагадаємо, що протести почалися після того, як 14 листопада парламент Грузії не підтримав законопроєкт про проведення в 2020 році виборів за пропорційною системою з нульовим виборчим бар'єром. Влітку цього року правляча партія "Грузинська мрія" під тиском протестів обіцяла відмовитися від парламентських виборів за мажоритарною системою.