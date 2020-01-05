 Опозиціонер Міланович переміг на виборах президента Хорватії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.01.2020

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Новини

Опозиціонер Міланович переміг на виборах президента Хорватії

За даними виборчої комісії, у другому турі президентських виборів у Хорватії переміг опозиційний кандидат Зоран Міланович. Після підрахунку близько 97 відсотків бюлетенів він здобув майже 53 відсотки голосів.

Зоран Міланович під час голосування 5 січня

Зоран Міланович під час голосування 5 січня

Кандидат від опозиційної Соціал-демократичної партії, колишній прем'єр-міністр Хорватії Зоран Міланович переміг у другому турі виборів президента країни. Як повідомила ввечері у неділю, 5 січня, виборча комісія країни, після підрахунку близько 97 відсотків бюлетенів Міланович здобуває майже 53 відсотки голосів. Його суперниця, чинна президентка Хорватії Колінда Грабар-Кітарович, яка представляє консервативну партію "Хорватська демократична співдружність", отримує трохи більше 47 відсотків підтримки, повідомляє агентство новин dpa. 

Дані результати близькі до оприлюднених раніше місцевим телеканалом HRT даних екзитполу. За ними Міланович набирає 53,25 відсотка голосів виборців, а Колінда Грабар-Кітарович - 46,5.

У першому турі, який відбувся 22 грудня, за Мілановича проголосувало 29,5 відсотка виборців, а за Грабар-Кітарович - 26,7 відсотка.

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Соціал-демократ Зоран Міланович з незначним відривом від чинної президентки Колінди Грабар-Кітарович виграв перший тур президентських виборів. (23.12.2019)

За даними екзитполів, кандидат від опозиційної Соціал-демократичної партії Зоран Міланович отримує понад 29 відсотків голосів виборців. (22.12.2019)

Уродженець Загреба, лідер Соціал-демократичної партії Зоран Міланович був призначений прем'єр-міністром країни у 2011 році. Після того, як його уряду не вдалося здійснити необхідні реформи, а його партія втратила владу після виборів у 2015 році, Міланович залишив посаду голови партії. Він залишив політику та керував консалтинговою компанією. За даними ЗМІ, серед його клієнтів був прем'єр-міністр Албанії Еді Рама. Однак у червні 53-річний Міланович оголосив, що балотуватиметься в президенти країни.

Президент у Хорватії виконує здебільшого представницькі функції, однак перемога того чи іншого кандидата дасть одній з основних політичних партій країни - "Хорватській демократичній співдружності" або Соціал-демократичній партії Хорватії - додаткові політичні бали перед парламентськими виборами, які відбудуться у 2020 році.

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