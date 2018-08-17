 Опозиціонера Олексія Навального знову затримали в Москві | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.08.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Опозиціонера Олексія Навального знову затримали в Москві

Російського опозиціонера Олексія Навального затримали в Москві неподалік його будинку. Прес-секретарка політика припускає, що таким чином влада хоче запобігти акції протесту, запланованій на вересень.

Олексій Навальний

Олексій Навальний (архівне фото)

Співробітники російських правоохоронних органів затримали в Москві опозиціонера Олексія Навального. Про це в суботу, 25 серпня, повідомила його прес-секретарка Кіра Ярмиш. "Навального затримали дві години тому біля під'їзду будинку", - написала вона у соціальній мережі Twitter. Затриманого опозиціонера доставили у відділок поліції "Даниловський". Причини затримання поліція не повідомила, додала прес-секретарка.

Водночас у розмові з журналістами "Эхо Москвы" Ярмиш розповіла, що Навальному дали можливість зробити один телефонний дзвінок - він зателефонував їй. "Після цього дзвінка у нього забрали телефон", - розповіла речниця Навального.

Ярмиш припустила, що це затримання може бути пов'язано з запланованими на наступний місяць акціями протесту. "Напевно, це пов'язано з мітингами 9 вересня (проти зміни пенсійного законодавства. - Ред.)", - сказала вона. Ярмиш також повідомила, що зв'язалася з адвокатами, і ті їдуть до Навального. Згодом Ярмиш поінформувала, що захисника не пускають до опозиційного політика.

За кілька годин Ярмиш написала: "Його затримали в рамках протоколу від 31 січня. Тобто, напевно, за мітинг 28 січня, за яким суду так і не було тоді". Прес-секретарка припустила, що справжня причина затримання - "завадити йому перед 9 вересня".

Раніше цього дня стало відомо, що влада Москви вирішила прийняти заявку прибічників Навального на проведення акції протесту в центральній частині міста. Про це інформагенції "Інтерфакс" повідомив керівник департаменту регіональної безпеки Москви Володимир Черніков. "Заявку подано згідно з правилами", - сказав Черніков.

Нагадаємо, впродовж останніх років Олексія Навального затримували багато разів. На 9 вересня у Москві заплановані вибори мера.

Дивитись відео 03:09
Now live
03:09 хв

"Покоління Путіна": очікування від президента РФ після четвертої інавгурації (07.05.2018)

DW.COM

Прибічники Навального засновують партію "Росія майбутнього"

Олексій Навальний через арешт не був присутній на установчому з'їзді "Росії майбутнього". Його прихильники затвердили статут партії і мають намір обрати центральну раду політсили. (19.05.2018)  

Навальний заявив, що РФ виплатила йому 4 мільйони рублів компенсації

Російський опозиціонер Олексій Навальний повідомив, що отримав грошову компенсацію за рішенням ЄСПЛ про незаконність вироку у справі "Ів Роше". (02.08.2018)  

Росіяни протестують проти підвищення пенсійного віку

Опозиція вивела на вулиці міст Росії, де не проходить ЧС-2018, сотні людей, які незадоволені рішенням влади змінити правила нарахуванння пенсій. Частина акцій не санкціонована владою. (01.07.2018)  

Протести проти пенсійної реформи в Москві: затримано організаторів

Російські правоохоронці затримали в Москві трьох осіб після акції протесту проти пенсійної реформи. Серед них представник штабу опозиційного політика Олексія Навального. (29.07.2018)  

Аудіо й відео до теми

"Покоління Путіна": очікування від президента РФ після четвертої інавгурації (07.05.2018)  

Також за темою

Anhänger des russischen Oppositionelle Alexei Nawalny

Прибічники Навального засновують партію "Росія майбутнього" 19.05.2018

Олексій Навальний через арешт не був присутній на установчому з'їзді "Росії майбутнього". Його прихильники затвердили статут партії і мають намір обрати центральну раду політсили.

Russland, Filmemacher Oleg Sentsov vor Gericht

У Москві відбувся мітинг проти репресій і свавілля 10.06.2018

Учасники мітингу в Москві проти репресій і сваволі вимагали серед іншого й звільнення політв'язнів, у тому числі й українського режисера Олега Сенцова.

Anti-Putin-Demonstration in Moskau - Nawalny Festnahme

Кількість затриманих протестувальників у Росії перевищила тисячу осіб 05.05.2018

Майже півтисячі протестувальників затримано у Москві, повідомляють правозахисники. Під час затримання Олексій Навальний дістав легку травму руки.

Докладно

Німецькі жінки виконують більше домашніх обов'язків, ніж чоловіки

Як розподілені ролі чоловіка і жінки в німецькій сім'ї

У Німеччині жінка виконує в середньому дві третини всіх домашніх обов'язків, навіть якщо при цьому ходить на роботу.  

Анґела Меркель та Ільхам Алієв

Меркель і Алієв хочуть більше газу для ЄС з Азербайджану

Газ з Азербайджану зменшить залежність ЄС від російського газу, вважає Анґела Меркель. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  