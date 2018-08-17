Опозиціонера Олексія Навального знову затримали в Москві

Співробітники російських правоохоронних органів затримали в Москві опозиціонера Олексія Навального. Про це в суботу, 25 серпня, повідомила його прес-секретарка Кіра Ярмиш. "Навального затримали дві години тому біля під'їзду будинку", - написала вона у соціальній мережі Twitter. Затриманого опозиціонера доставили у відділок поліції "Даниловський". Причини затримання поліція не повідомила, додала прес-секретарка.

Водночас у розмові з журналістами "Эхо Москвы" Ярмиш розповіла, що Навальному дали можливість зробити один телефонний дзвінок - він зателефонував їй. "Після цього дзвінка у нього забрали телефон", - розповіла речниця Навального.

Ярмиш припустила, що це затримання може бути пов'язано з запланованими на наступний місяць акціями протесту. "Напевно, це пов'язано з мітингами 9 вересня (проти зміни пенсійного законодавства. - Ред.)", - сказала вона. Ярмиш також повідомила, що зв'язалася з адвокатами, і ті їдуть до Навального. Згодом Ярмиш поінформувала, що захисника не пускають до опозиційного політика.

За кілька годин Ярмиш написала: "Його затримали в рамках протоколу від 31 січня. Тобто, напевно, за мітинг 28 січня, за яким суду так і не було тоді". Прес-секретарка припустила, що справжня причина затримання - "завадити йому перед 9 вересня".

Раніше цього дня стало відомо, що влада Москви вирішила прийняти заявку прибічників Навального на проведення акції протесту в центральній частині міста. Про це інформагенції "Інтерфакс" повідомив керівник департаменту регіональної безпеки Москви Володимир Черніков. "Заявку подано згідно з правилами", - сказав Черніков.

Нагадаємо, впродовж останніх років Олексія Навального затримували багато разів. На 9 вересня у Москві заплановані вибори мера.