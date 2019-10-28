Опозиційний кандидат переміг на президентських виборах в Аргентині

Кандидат від лівоцентристів Альберто Фернандес здобув перемогу на президентських виборах в Аргентині, що відбулися в неділю, 27 жовтня. Чинний президент Маурісіо Макрі визнав свою поразку та привітав переможця. Як повідомляє агентство новин dpa, за результатими підрахунку голосів з 96 відсотків виборчих дільниць Фернандес здобуває 48 відсотків голосів, тоді як Макрі - лише близько 40 відсотків. Явка становила близько 81 відсотка.

Цей результат дозволяє Фернандесу здобути президентську посаду без другого туру. При цьому до влади як віцепрезидентка повертається Крістіна Кіршнер, яка обіймала посаду глави держави у 2007-2015 роках. Проти неї порушено кілька справ через закиди в корупції, проте вона має імунітет як сенаторка.

Аргентина зараз переживає жорстку економічну та фінансову кризу. Рівень інфляції становить понад 50 відсотків. Торік Макрі був змушений просити у Міжнародного валютного фонду кредит у 57 мільярдів доларів. Цей крок не сподобався багатьом аргентинцям, оскільки пов'язана з цією програмою допомоги політика економії завдала удару по середньому класу. Кіршнер є прихильницею протекціоністської економічної політики та конфронтаційного курсу у перерговорах з МВФ.