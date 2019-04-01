Опозиційний кандидат зберігає лідерство на виборах у Стамбулі

На муніципальних виборах в Туреччині опозиційні кандидати є лідерами не лише в столиці країни Анкарі, про що повідомлялося раніше, але й в Стамбулі. Представник опозиційної Народно-республіканської партії (НРП) Екрем Імамоглу випереджає суперника від правлячої Партії справедливості та розвитку (ПСР) майже на 28 тисяч голосів, оголосив у понеділок, 1 квітня, голова Вищої виборчої комісії Саді Гювен.

Згідно з попередніми результатами підрахунку виборчих бюлетенів, Імамоглу отримав майже 4,16 мільйона голосів, а колишній прем'єр Біналі Їлдирим, претендент від очолюваної президентом країни Реджепом Таїпом Ердоганом ПСР, - 4,13 мільйона голосів.

Водночас Біналі Їлдирим заявив, що у турецькому мегаполісі нараховується більше 300 тисяч недійсних бюлетенів.

Напередодні ввечері обидва кандидати оголосили себе переможцями виборів і подякували мешканцям Стамбула за підтримку.

В Анкарі кандидат від НРП Мансур Яваш отримав більше 50 відсотків голосів, а представник ПСР Мехмет Озхасекі - 47,06 відсотка.

Муніципальні вибори в Туреччині відбулися 31 березня одночасно у всіх провінціях країни. Близько 57 мільйонів мешканців обрали мерів, місцеві ради та інших муніципальних політиків.

Ці вибори - перші після перемоги Ердогана на президентських виборах минулого року та запровадження нової політичної системи у Туреччині, що перетворила її на президентську республіку з дуже широкими повноваженнями президента. Сам Ердоган під час виборчої кампанії активно агітував за кандидатів від ПСР, наголошуючи, що ці вибори є питанням "національного виживання". Вибори також відбулись і на тлі соціально-економічної кризи в країні. Лише за один рік турецька ліра подешевшала приблизно на 40 відсотків відносно долара США. За той самий період інфляція виросла вдвічі та становить зараз близько 20 відсотків в річному обрахунку. Рівень безробіття в Туреччині становить наразі 11 відсотків, що є найгіршим показником за все минуле десятиліття.