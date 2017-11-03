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"Оплот"

"Оплот" - бійцівський спортивний клуб, створений у Харкові в 2011 році.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Оплот". Бійцівський спортивний клуб "Оплот" створено в Харкові в 2011 році. Створив його Євген Жилін, президент корпорації "Оплот". Спортивний клуб "Оплот" спеціалізується на змішаних єдиноборствах. Під час Революції гідності в Україні бійці спортивного клубу "Оплот" виступили на боці "Антимайдану". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Іракська армія звільнила останній оплот ІД в країні

Іракська армія звільнила останній оплот ІД в країні 03.11.2017

За словами прем'єр-міністра Іраку Хайдера аль-Абаді, урядові війська відбили у джихадистів місто Ель-Кайм, яке було їхнім останнім великим оплотом в країні.
ЗМІ: Останній оплот ІД в Хомсі перейшов під повний контроль сирійської армії

ЗМІ: Останній оплот ІД в Хомсі перейшов під повний контроль сирійської армії 12.08.2017

Сирійська преса повідомила про те, що місто Аль-Сухна, яке було останнім оплотом ісламістів в провінції Хомс, остаточно перейшло під контроль урядових військ президента Башара Асада.

Вибори у Франції: містечко, в якому Ле Пен реалізувала свою мрію (20.04.2017) 20.04.2017

Шахтарське містечко Енен-Бомон на півночі Франції - оплот "Національного фронту". Як політсила Марін Ле Пен провадить тут свою політику? Репортаж DW.
Версії вбивства сепаратиста Євгена Жиліна (відео)

Версії вбивства сепаратиста Євгена Жиліна (відео) 20.09.2016

DW зібрала основні версії вбивства лідера проросійської організації "Оплот" і активіста Антимайдану Євгена Жиліна у ресторані в Підмосков’ї.

Версії вбивства Жиліна (20.09.2016) 20.09.2016

DW зібрала основні версії вбивства лідера терористичної організації "Оплот" і активіста Антимайдану Євгена Жиліна у ресторані в Підмосков’ї.
ЗМІ: У Підмосков'ї вбили лідера Оплоту Євгена Жиліна

ЗМІ: У Підмосков'ї вбили лідера "Оплоту" Євгена Жиліна 20.09.2016

В одному з ресторанів Московської області сталася стрілянина, внаслідок якої один з відвідувачів загинув, а другий отримав поранення. За даними ЗМІ, загиблий - лідер сумнозвісного "Оплоту" Євген Жилін.
США бомбардували оплот ІД в Лівії на прохання Триполі

США бомбардували оплот ІД в Лівії на прохання Триполі 01.08.2016

Триполі попросило Вашингтон атакувати базу "Ісламської держави" на півночі країни, Білий дім дав дозвіл на операцію. У Лівії заявили про "значні втрати" ісламістів.
Через наступ на ІД в Іраку 2,3 мільйона осіб стануть біженцями - ООН

Через наступ на ІД в Іраку 2,3 мільйона осіб стануть біженцями - ООН 23.06.2016

Лише нинішній оплот "Ісламської держави" Мосул під час наступу армії Іраку можуть залишити близько мільйона осіб, прогнозує ООН.
Українські танки: хто дасть гроші на реформу вітчизняної оборонки? (відео)

Українські танки: хто дасть гроші на реформу вітчизняної оборонки? (відео) 18.02.2016

За даними "Укроборонпрому", Україна вже замістила 35 відсотків російського імпорту. Втім, приватне публічне партнерство у сфері оборони досі майже не розвинула.

Українська оборонка: хто замість Росії? (18.02.2016) 18.02.2016

За даними "Укроборонпрому", Україна вже замістила 35 відсотків російського імпорту. Втім, приватне публічне партнерство у сфері оборони досі майже не розвинула.

Туреччина на межі вторгнення в Сирію - DW Новини (18.02.2016) 18.02.2016

Теракти підштовхують Туреччину до війни. Brexit, Сирія та біженці: антикризовий саміт ЄС. Хто дасть гроші на реформу української оборонки?
Чергова втеча: адвокати стурбовані зникненням підозрюваних у злочинах часів Майдану

Чергова втеча: адвокати стурбовані зникненням підозрюваних у злочинах часів Майдану 15.09.2015

Ще один підозрюваний у злочинах проти активістів Євромайдану втік з-під домашнього арешту - можливо, в Росію. Адвокат потерпілих не виключає існування цілої системи протидії розслідуванню.
Перспективи України як топ-експортера зброї: убивча конкуренція і сумнівна користь для економіки

Перспективи України як топ-експортера зброї: убивча конкуренція і сумнівна користь для економіки 01.06.2015

Хоча оборонні підприємства України мають нові розробки, шанси увійти в п'ятірку найбільших експортерів товарів військового призначення - примарні. Аби ж мати зиск від продажу, слід інвестувати неабиякі кошти.
Як українська армія забезпечується новими озброєннями

Як українська армія забезпечується новими озброєннями 05.03.2015

Звільнення від оподаткування імпорту зброї є корисним, проте потрібне системне бачення, як це допоможе розвитку української оборонної промисловості, наголошують експерти, з якими поспілкувалась DW.
СБУ допитує підозрюваних в організації теракту в Харкові

СБУ допитує підозрюваних в організації теракту в Харкові 27.02.2015

Усі затримані мають українські паспорти. Один із підозрюваних в організації вибуху - колишній співробітник "Беркуту", який, за повідомленням СБУ, координував виконання теракту.
Януковича оголошено в розшук

Януковича оголошено в розшук 24.02.2014

Віктора Януковича оголошено в розшук, заявив уповноважений Верховної Ради з контролю за діяльністю міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков. Також проти лідера "Оплоту" порушили кримінальну справу.