"Оплот" - бійцівський спортивний клуб, створений у Харкові в 2011 році.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Оплот". Бійцівський спортивний клуб "Оплот" створено в Харкові в 2011 році. Створив його Євген Жилін, президент корпорації "Оплот". Спортивний клуб "Оплот" спеціалізується на змішаних єдиноборствах. Під час Революції гідності в Україні бійці спортивного клубу "Оплот" виступили на боці "Антимайдану". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.