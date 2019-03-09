 Опитування: Правопопулістам прогнозують удвічі більше місць у Європарламенті | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.03.2019

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Новини

Опитування: Правопопулістам прогнозують удвічі більше місць у Європарламенті

Правопопулістська фракція "Європа націй і свобод" може удвічі збільшити своє представництво в новому Європарламенті. Ліберали теж покращать результати. Консерваторам і соціал-демократам прогнозують втрату більшості.

Європарламент, Страсбург, Франція

Зал для пленарних засідань євродепутатів у Страсбурзі

Правопопулістська фракція "Європа націй і свобод" (ENF) може мати в Європарламенті наступного скликання майже удвічі більше місць, ніж за результатами виборів 2014 року. Правопопулісти можуть сподіватися на 67 мандатів замість нинішніх 37. Це випливає з результатів соціологічного опитування, проведеного в шести країнах-членах ЄС інститутом Insa у співпраці з іншими дослідницькими центрами. Результати опитування опублікувала в суботу, 9 березня, газета Bild.

Правопопулісти мають найвищі рейтинги у Франції та Італії

До фракції "Європа націй і свобод" серед інших входять правопопулістська Австрійська партія свободи (FPÖ), італійська "Ліга Півночі" та французька "Національне зібрання", яку очолює Марін Ле Пен. У трьох із шести країн ЄС, у яких провели опитування, правопопулістські та правоконсервативні партії нині мають найвищі рейтинги: 23 відсотки - французька "Національне зібрання", 33,4 відсотка - італійська "Ліга Півночі", 42 відсотки - польська "Право і справедливість", передає інформагенція Reuters. Депутати від останньої входять до  фракції "Європейських консерваторів та реформістів" (ECR), а не до ENF. 

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Окрім правопопулістів, свої результати на виборах до Європарламенту можуть покращити ліберали. Фракції Alde прогнозують 101 мандат замість теперішніх 68. Натомість консерваторам і соціал-демократам прогнозують значні втрати.

Консерватори - Європейська народна партія (EVP) - можуть здобути 174 мандати (мінус 43 місця). Соціал-демократам соціологи прогнозують 141 мандат (мінус 45 місць). У такому разі ці фракції втратять більшість в Європарламенті.

Фракції Зелених прогнозують 44 мандати (мінус 8 місць), правим консерваторам і євроскептикам (ECR) - 51 мандат (втрата 24 місць через Brexit та відсутність торі у новому Європарламенті), Лівим - 51 мандат.

За даними опитування, проведеного в Німеччині, найбільше голосів - 29 відсотків - отримають Християнсько-демократичний союз (ХДС) разом із сестринською партією - Християнсько-соціальним союзом (ХСС). Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) може здобути 16 відсотків голосів виборців (на попередніх виборах було 27,3 відсотка). Рейтинг Зелених зріс до 15 відсотків, правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (АдН) - до 12 відсотків, а Лівих - до 9 відсотків.

Вибори до Європарламенту відбудуться 23-26 травня.

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