 Опитування: більшість німців підтримує спорудження газопроводу ″Північний потік-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.01.2019

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Новини

Опитування: більшість німців підтримує спорудження газопроводу "Північний потік-2"

Прокладання газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини схвалюють майже три чверті німців. Про це свідчать результати соцопитування, проведеного центром Forsa.

Спорудження газопроводу Північний потік-2

Майже три чверті опитаних німців вважають, що будівництво трубопроводу "Північний потік-2" є правильним рішенням. Такими є результати опитування, проведеного німецьким соціологічним центром Forsa на замовлення телеканалу RTL, які були оприлюднені в понеділок, 21 січня.

Згідно з підсумками опитування, 73 відсотки респондентів схвалюють спорудження газопроводу, що проляже дном Балтійського моря й постачатиме російський газ напряму Німеччині в обхід східноєвропейських країн-транзитерів, передає агентство dpa.

Крім того, 67 відсотків учасників опитування називають хибними твердження президента США Дональда Трампа, що збільшення імпорту природного газу з Росії загрожує безпеці Європи й робить Німеччину залежною від Москви.

Як повідомлялося, США й деякі східноєвропейські країни, серед яких і Україна, прагнуть припинити будівництво трубопроводу "Північний потік-2". Натомість уряд у Берліні підтримує спорудження цього газогону. На даний момент будівельники проклали майже третину газопроводу.

Як повідомлялося, нещодавно посол США в Берліні Девід Гренелл, намагаючись запобігти будівництву трубопроводу, пригрозив німецьким компаніям, причетним до спорудження трубопроводу, штрафами та санкціями.

Опитування показало, що 91 відсоток німців сприймають цю поведінку американського дипломата як "радше незвичну і непристойну". Крім того, 77 відсотків респондентів погодилися з твердженням, що Трамп і Гренелл прагнуть шантажувати Німеччину.

Опитування провели 17-18 січня 2019 року. Опитали 1004 респондентів. Статистична похибка не перевищує три відсотки.

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