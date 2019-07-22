 ОПЗЖ не висуватиме Віктора Медведчука у віцеспікери Ради - Рабінович | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.08.2019

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Новини

ОПЗЖ не висуватиме Віктора Медведчука у віцеспікери Ради - Рабінович

Голова політради "Опозиційної платформи - за життя" Віктор Медведчук не висуватиме свою кандидатуру на посаду заступника голови Верховної Ради України, повідомив Вадим Рабінович.

Віктор Медведчук

Віктор Медведчук

Партія "Опозиційна платформа - за життя" (ОПЗЖ) не висуватиме голову своєї політради Віктора Медведчука на посаду заступника голови Верховної Ради України. Про це у середу, 14 серпня, заявив співголова партії, член депутатської групи з підготовки першого засідання парламенту Вадим Рабінович.

"Медведчук не висуватиме свою кандидатуру, і наша партія не висуватиме його з тієї простої причини, що він уже був і віцеспікером, і першим віцеспікером, і сьогодні він зосередиться на партійній роботі", - повідомив журналістам Рабінович перед початком засідання підготовчої депутатської групи. Його слова наводить "Інтерфакс-Україна".

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Також він виступив за те, щоб опозиції у Верховній Раді надали керівництво щонайменше трьома комітетами: з бюджету, з регламенту та з питань свободи слова, повідомляє агенція "Українські новини". Утім, незрозуміло, чи мав Рабінович на увазі лише свою партію ОПЗЖ, а чи й інші фракції, які будуть в опозиції у Раді дев'ятого скликання. Він також повідомив, що ОПЗЖ пропонує повернути комітет з питань молоді та спорту і комітет, який займатиметься питаннями Донбасу.

Нагадаємо, що за підсумками дострокових парламентських виборів в Україні, фракція ОПЗЖ буде другою за чисельністю у Верховній Раді. За остаточними даними ЦВК, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі партія "Слуга народу" отримала 124 депутатських мандати у Верховній Раді, "Опозиційна платформа - За життя" - 37, ВО "Батьківщина" - 24, "Європейська солідарність" - 23, а партія "Голос" - 17 мандатів.

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