Оперному співаку Пласідо Домінго закидають сексуальні домагання

Дев'ять жінок заявили, що іспанський оперний співак та диригент опери Лос-Анджелеса Пласідо Домінго сексуально домагався їх у минулому. Закиди на адресу співака стосуються різних періодів починаючи з кінця 1980-х років. Про це у вівторок, 13 серпня, повідомила агенція AP. Серед жінок вісім співачок та одна танцівниця. Лише одна з них назвала своє ім'я - співачка Патриція Вульф, яка працювала з Домінго у Вашингтонській національній опері. Решта жінок говорили на умовах анонімності.

Одна з них розповіла, що співак засунув руку їй під спідницю, ще троє, що він намагався їх поцілувати - у вбиральні, готельному номері та під час зустрічі на обіді. Двоє жінок розповіли, що піддалися домаганням, оскільки боялись, що відмова вплине на їхню кар'єру. Одна з них сказала, що двічі мала зі співаком секс. Сім з дев'яти жінок повідомили, що їх відмова Домінго негативно вплинула на їхнї кар'єри.

Також кілька інших жінок розповіли, що поведінка та ставлення Домінго до них змушували їх почуватися некомфортно. Близько 30 різних колег співака підтвердили, що були свідками такої його поведінки.

Співак відкинув усі закиди на свою адресу. "Звинувачення цих неназваних осіб щодо подій, які відбувалися до 30 років тому, викликають глибоку тривогу і, в тому вигляді, як вони подані, не відповідають дійсності. Однак, мені боляче чути, що я, можливо, когось засмутив чи змусив їх почувати себе незручно - незалежно від того, як давно це було, і попри мої найкращі наміри", - заявив Домінго. Він додав, що визнає той факт, що нинішні "правила та стандарти" поведінки "дуже відрізняються від тих, які були в минулому". За словами співака, він був переконаний, що всі його стосунки "були завжди бажаними та ґрунтувалися на взаємній згоді".

Опера Лос-Анджелеса, директором якої Домінго є з 2003 року, заявила, що залучить адвокатів для розслідування звинувачень на адресу співака. "Пласідо Домінго вже понад три десятиліття є динамічною творчою силою в житті опери та культури Лос-Анджелеса. Утім, ми прагнемо зробити все можливе, щоб створити професійне спільне середовище, де всі наші співробітники та артисти почували б себе однаково комфортно", - йдеться у заяві опери. Тим часом оркестр Філадельфії скасував запрошення Домінго виступити на концерті 18 вересня, повідомила агенція AFP.