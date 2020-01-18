Операція Туреччини в Сирії

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Військової операції Туреччини в Сирії розпочалася 9 жовтня 2019 року. Згідно з офіційною позицією Анкари, мета військової операції Туреччини в на півночі Сирії полягає у витісненні курдських "Загонів народної самооборони" (YPG) від кордону з Туреччиною та створенні "коридору безпеки" уздовж турецько-сирійського кордону. Анкара вважає YPG сирійським відгалуженням забороненої турецькою владою "Робітничої партії Курдистану" (РПК). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.