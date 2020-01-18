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Операція Туреччини в Сирії

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "операція Туреччини в Сирії".

Військової операції Туреччини в Сирії розпочалася 9 жовтня 2019 року. Згідно з офіційною позицією Анкари, мета військової операції Туреччини в на півночі Сирії полягає у витісненні курдських "Загонів народної самооборони" (YPG) від кордону з Туреччиною та створенні "коридору безпеки" уздовж турецько-сирійського кордону. Анкара вважає YPG сирійським відгалуженням забороненої турецькою владою "Робітничої партії Курдистану" (РПК). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

ЄС скоротив фінансову допомогу Туреччині - ЗМІ

ЄС скоротив фінансову допомогу Туреччині - ЗМІ 18.01.2020

Європейський Союз суттєво скоротив розміри фінансової допомоги Туреччині. Про це йдеться у листі головного дипломата ЄС до Європарламенту, повідомляють видання медіагрупи Funke.
Військовий лікар: Вторгнення Туреччини до Сирії призвело до гуманітарної катастрофи

Військовий лікар: Вторгнення Туреччини до Сирії призвело до гуманітарної катастрофи 06.11.2019

Турецька військова операція в Сирії призвела до катастрофічних наслідків для місцевого населення. Про те, що зараз відбувається в регіоні, DW розповів лікар, який працює в зоні конфлікту.
Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм (фоторепортаж)

Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм (фоторепортаж) 28.10.2019

Військова операція Туреччини на півночі Сирії примусила тисячі курдів полишити свої домівки. Вони тікали вглиб країни. Фотограф Карлос Зурутуза зустрівся й поговорив з курдськими біженцями.

ФРН вважає операцію Туреччини в Сирії порушенням міжнародного права

ФРН вважає операцію Туреччини в Сирії порушенням міжнародного права 21.10.2019

Глава МЗС Німеччини назвав наступ Анкари в Сирії "вторгненням" і пообіцяв докласти усіх зусиль, щоб покласти йому край. Тим часом курдські формування відводять свої підрозділи з районів поблизу турецького кордону.
Сирійські курди розпочали виведення сил із районів на кордоні з Туреччиною

Сирійські курди розпочали виведення сил із районів на кордоні з Туреччиною 20.10.2019

Представники курдських збройних формувань повідомили про виведення своїх сил з прикордонного міста Рас-аль-Айн. Виведення курських підрозділів з міста підтвердили й спостерігачі.
Туреччина заявила про загибель військового у Сирії

Туреччина заявила про загибель військового у Сирії 20.10.2019

Анкара звинуватила курдські формування в атаці попри оголошене тимчасове перемир'я. Внаслідок нападу один військовий загинув, один дістав поранень, повідомляють в міноборони Туреччини.

Анкара закликає Вашингтон вплинути на курдські формування

Анкара закликає Вашингтон вплинути на курдські формування 20.10.2019

Туреччина просить США використати свій вплив на курдські "Загони народної самооборони", щоб ті відійшли від сирійського-турецького кордону. Курди та Анкара обвинувачують один одного у порушенні перемир'я.

Пенс переконав Ердогана призупинити наступ у Сирії

Пенс переконав Ердогана призупинити наступ у Сирії 17.10.2019

Після зустрічі віцепрезидента США Майка Пенса з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом Анкара заявила про призупинення наступу в Сирії.

Асад обіцяє боротися зі злочинним вторгненням турків

Асад обіцяє боротися зі "злочинним" вторгненням турків 17.10.2019

Дамаск розцінює дії Анкари на півночі Сирії як "злочинну агресію" та буде боротися з нею усіма законними засобами, запевнив президент Сирії Башар Асад.
Наступ Туреччини в Сирії не був узгоджений з Москвою - спецпредставник президента РФ

Наступ Туреччини в Сирії не був узгоджений з Москвою - спецпредставник президента РФ 15.10.2019

Воєнна операція Туреччини в Сирії проти курдських формувань є неприйнятною, заявив спецпредставник президента РФ Олександр Лаврентьєв. За його словами, Москва була посередником під час переговорів Дамаска та курдів.
Турецькі війська розпочали операцію проти курдів у Сирії

Турецькі війська розпочали операцію проти курдів у Сирії 09.10.2019

Оголошена Анкарою силова операція на півночі Сирії розпочалася. В турецькому уряді прагнуть у такий спосіб запобігти появі "терористичного коридору".

Коментар: І знову курди крайні

Коментар: І знову курди крайні 08.10.2019

Виводячи війська з півночі Сирії, США зраджують своїх найвідданіших союзників у боротьбі з ІД. З огляду на безпеку Європи у майбутньому це може мати тяжкі наслідки, вважає Матіас фон Гайн.
Проти ІД та курдів: яку небезпеку приховує операція Туреччини в Сирії

Проти ІД та курдів: яку небезпеку приховує операція Туреччини в Сирії 28.08.2016

Всередині Туреччині зростає критика операції Анкари в сусідній Сирії, спрямованої проти "Ісламської держави" та тамтешніх курдських загонів, - через курдське питання та хаос самої війни.