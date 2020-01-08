Оператор ГТС України назвав втрати від "Турецького потоку"

У державній компанії компанії "Оператор газотранспортної системи (ГТС) України" оцінюють втрати від експлуатації російського газопроводу "Турецький потік" у 450 мільйонів доларів на рік недоотриманого доходу. Про це у четвер, 9 січня, під час пресконференції у Києві повідомив директор державної компанії Сергій Макогон.

Він додав, що такі втрати не можна вважати збитками, оскільки йдеться про суму, яку компанія не зможе заробити у майбутньому. Також, за словами Макогона, компенсувати ці втрати Оператор ГТС України намагатиметься завдяки пошуку нових ринків.

Водночас виконавчий директор компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, назвав шанси на заміщення обсягів транзиту російського газу "малореальними". Тому, додав він, Україна повинна бути менш залежною від транзитних доходів.

Вітренко також повідомив, що зараз "Нафтогаз" не веде переговорів з російською компанією "Газпром" щодо прямого постачання газу. "Жодних нових контрактів, нових домовленостей або якогось процесу щодо домовленостей немає", - повідомив менеджер.

За словами Вітренка, жодних законодавчих обмежень для того, аби користувачі української ГТС самостійно бронювали потужності на точках входу з боку Росії та почали отримувати газ від "Газпрому" напряму, зараз немає.

Як повідомлялось, 8 січня президент Росії Володимир Путін та його турецький колега Реджеп Таїп Ердоган урочисто запустили газогін "Турецький потік", який постачатиме газ до Європи та Туреччину в обхід України. Перша нитка газопроводу призначена для турецького ринку, друга - для країн Південної та Південно-Східної Європи. Проєкт газогону Росія анонсувала у 2014 році, його будівництво почалось у травні 2017 року.

30 грудня минулого року "Нафтогаз" і "Газпром" уклали пакет угод, які уможливили подальшу перекачку російського газу до Європи через українську ГТС протягом наступних п'яти років. Це дозволить отримати близько 7,2 мільярда доларів доходів від транзиту протягом цього часу.