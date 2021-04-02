Оператор ГТС: "Газпром" скорочує транзит газу через Україну

"Газпром" поступово зменшує транзит через Україну, повідомив у неділю, 4 квітня, директор державного підприємства "Оператор ГТС України" Сергій Макогон на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

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"Після запуску "Турецького Потоку -1 та 2" транзит до Туреччини, Греції та Болгарії повністю перейшов з України до нових газогонів. А з 1 квітня і постачання газу до Румунії повністю забезпечується зі сторони Болгарії через "Турецький Поток -2", - написав Макогон.

Він зазначив, що наразі на південному напрямку через Україну транзит виконується тільки для споживачів Молдови.

"Якщо будуть завершені продовження "Турецького Потоку" через Болгарію і Сербію, то "Газпром" переведе і транзит до Угорщини теж через "Турецький Потік-2". Для України це означає додаткову втрату 10-12 мільярдів кубометрів транзиту щорічно", - наголосив Макогон.

Він підкреслив, що "дуже важливо не допустити завершення будівництва "Північного Потоку -2". "Транзит газу Україною - це не тільки значних дохід, а важливий елемент енергетичної та мілітарної безпеки України", - підсумував він.

Газопровід вже майже побудували

Компанія Nord Stream 2 AG нещодавно вперше після відновлення будівництва газопроводу "Північний Потік-2" оприлюднила точні дані про хід трубоукладання: "Станом на 31 березня прокладено 2339 кілометрів (з 2460 кілометрів), або 95 відсотків газопроводу "Північний потік 2". Залишилося прокласти близько 121 кілометра (5 відсотків) від загальної протяжності газопроводу".

Проти будівництва газопроводу активно виступають США, Україна і країни Балтії, які побоюються посилення впливу Росії на європейському енергетичному ринку. Водночас уряд ФРН підтримує цей проєкт.

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