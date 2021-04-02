 Оператор ГТС: ″Газпром″ скорочує транзит газу через Україну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.04.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Оператор ГТС: "Газпром" скорочує транзит газу через Україну

Після запуску "Турецького Потоку" транзит до Туреччини, Греції та Болгарії повністю перейшов з України до нових газогонів, заявили у компанії "Оператор ГТС України".

Оператор ГТС України заявив, що Газпром скорочує транзит газу

"Газпром" поступово зменшує транзит через Україну, повідомив у неділю, 4 квітня, директор державного підприємства "Оператор ГТС України" Сергій Макогон на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Читайте також: Польща відкидає звинувачення у провокації в зоні "Північного потоку-2"

"Після запуску "Турецького Потоку -1 та 2" транзит до Туреччини, Греції та Болгарії повністю перейшов з України до нових газогонів. А з 1 квітня і постачання газу до Румунії повністю забезпечується зі сторони Болгарії через "Турецький Поток -2", - написав Макогон.

Він зазначив, що наразі на південному напрямку через Україну транзит виконується тільки для споживачів Молдови.

"Якщо будуть завершені продовження "Турецького Потоку" через Болгарію і Сербію, то "Газпром" переведе і транзит до Угорщини теж через "Турецький Потік-2". Для України це означає додаткову втрату 10-12 мільярдів кубометрів транзиту щорічно", - наголосив Макогон.

Він підкреслив, що "дуже важливо не допустити завершення будівництва "Північного Потоку -2". "Транзит газу Україною - це не тільки значних дохід, а важливий елемент енергетичної та мілітарної безпеки України", - підсумував він.

Газопровід вже майже побудували

Компанія Nord Stream 2 AG нещодавно вперше після відновлення будівництва газопроводу "Північний Потік-2" оприлюднила точні дані про хід трубоукладання: "Станом на 31 березня прокладено 2339 кілометрів (з 2460 кілометрів), або 95 відсотків газопроводу "Північний потік 2". Залишилося прокласти близько 121 кілометра (5 відсотків) від загальної протяжності газопроводу".

Проти будівництва газопроводу активно виступають США, Україна і країни Балтії, які побоюються посилення впливу Росії на європейському енергетичному ринку. Водночас уряд ФРН підтримує цей проєкт.

Читайте також: Блінкен пояснив Маасу, чому "Північний потік-2" - погана ідея

Дивитись відео 07:15

Як "Північний потік-2" обходить санкції США (24.03.2021)

Також за темою

Fridays for Future Demonstration in Köln

Коментар: Вікно можливостей для "Північного потоку-2" зачиняється 02.04.2021

Росія знову перенесла термін добудови "Північного потоку-2". Але вже через півроку до нового уряду Німеччини увійдуть затяті противники проєкту, вважає Андрій Гурков.

Deutschland Rügen Gas-Pipeline Nord Stream 2

Польща відкидає звинувачення у провокації в зоні "Північного потоку-2" 02.04.2021

Польські військові кораблі і літаки дійсно з'являються в зоні будівництва "Північного потоку - 2". Однак дотримуються дистанції і не загрожують будівництву, заявили у міноборони країни.

Deutschland Rügen Gas-Pipeline Nord Stream 2

Зеленський: "Північний потік-2" - ще один удар по Україні 03.03.2021

Добудова газопроводу "Північний потік-2" стане черговим потужним ударом по Україні, а також вплине на енергетичну безпеку всієї Європи, наголошує президент України Володимир Зеленський.

Реклама

Докладно

Члени СММ ОБСЄ на Донбасі (архівне фото)

Кулеба попросив ОБСЄ про додаткові патрульні бази на Донбасі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що наступні тижні важливо пильно стежити за кожним кроком Росії.  

Літак Air France

Air France отримає нову фінансову допомогу від уряду Франції

На додачу до торішніх семи мільярдів євро французька Air France отримає додаткову допомогу від уряду країни.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  