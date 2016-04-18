 ОПЕК+ обмежує нафтовидобуток, біржі відреагували зростанням цін | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.12.2019

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Новини

ОПЕК+ обмежує нафтовидобуток, біржі відреагували зростанням цін

Члени ОПЕК та кілька інших нафтодобувних країн вирішили скоротити обсяги нафтовидобутку на 500 тисяч барелів у день. Після оголошення рішення ціна бареля еталонної марки Brent сягнула майже 65 доларів.

Зустріч представників країн ОПЕК+ у Відні

Зустріч представників країн ОПЕК+ у Відні

Світові біржі відреагували різким зростанням цін на нафту у відповідь на ухвалене в п'ятницю, 6 грудня, рішення Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та партнерських країн, включно з Росією (так звана ОПЕК+), істотно обмежити видобуток нафти.

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Після оголошеного Катаром виходу із ОПЕК, експерти очікують підвищеної активності на нафтовому ринку Саудівської Аравії, а також РФ і США. Тож, дні ОПЕК уже полічені? (04.12.2018)

Добовий видобуток нафти з наступного року мають скоротити до 1,2 мільйона барелів, домовилися після дводенних переговорів представники країн ОПЕК і Росії. На тлі новин ціни на нафту підскочили. (07.12.2018)

Ринки відреагували на нещодавній обстріл нафтопереробних потужностей у Саудівській Аравії та спричинене цим різке скорочення обсягів видобутку нафти значним зростання цін на "чорне золото". (16.09.2019)

Як повідомляє агенція новин Reuters, на торговельних майданчиках у Лондоні ціна одного бареля нафти еталонної марки Brent зросла на більш ніж два відсотки - до 64,88 долара США. Вартість нафти американської еталонної марки WTI теж підскочила на 2,4 відсотка, досягнувши позначки 59,85 долара за один барель. У підсумку ціна Brent зросла за тиждень на чотири відсотки, а WTI - на вісім.

Згідно з рішенням 24 країн, що входять до ОПЕК+, з першого січня 2020 року передбачається скоротити добовий видобуток нафти на 500 тисяч барелів. Така норма діятиме упродовж перших трьох місяців наступного року.

На початку грудня 2018 року країни ОПЕК+ домовилися обмежити добовий видобуток на рівні 1,2 мільйона барелів на добу. Однак через рішення Саудівської Аравії добровільно ще більше обмежити власний нафтовидобуток, фактично донині країнами ОПЕК+ щодоби добувалося на 1,6 мільйона барелів менше, ніж у жовтні 2018 року, нагадує агенція новин dpa.

Експерти прогнозують скорочення попиту на нафту країн ОПЕК у першому півріччі 2020 року, а тому ефект від скорочення нафтовидобутку невдовзі може бути знівельований.

На початку жовтня про своє рішення вийти з ОПЕК оголосив уряд Еквадору. З січня 2019 року ОПЕК залишив Катар.

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