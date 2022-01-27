Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Опалення

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Опалення".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Спілка ПСГ Німеччини: За м'якої погоди запасів газу має вистачити

Спілка ПСГ Німеччини: За м'якої погоди запасів газу має вистачити 27.01.2022

Німецькі газосховища заповнені менш ніж на 42 відсотки. Інтерв'ю DW про те, якими є шанси ФРН завершити опалювальний сезон без перебоїв.

Як сміття допомагає вижити в часи економічної кризи - "Європа у фокусі" (17.01.2022) 17.01.2022

Турецькі збирачі сміття проти економічної кризи. Як доставляють пошту в російській тайзі. Чим відрізняються фуа-гра і фу-гра у Великобританії. Як виживають постраждалі від повені в ФРН. Які скарби можна знайти в Альпах.
Як молодий священник-реформатор модернізує село (відео)

Як молодий священник-реформатор модернізує село (відео) 06.01.2022

29-річний священник Іван Городицький повернувся з Франції у маленьке село на Львівщині і змінив не лише життя вірян, а й цілої громади. Опалення, освітлення, сортування сміття - дивіться, як він модернізує свою ОТГ.

Як молодий священник-реформатор модернізує село (05.01.2022) 05.01.2022

29-річний священник Іван Городицький повернувся з Франції у маленьке село на Львівщині і змінив не лише життя вірян, а й цілої громади. Опалення, освітлення, сортування сміття - дивіться, як він модернізує свою ОТГ.
Чи вдасться стримати комунальні тарифи наступного року

Чи вдасться стримати комунальні тарифи наступного року 13.12.2021

У міністерстві економіки України прогнозують подорожчання газу, електрики та опалення, але уряд обіцяє протидіяти цим процесам. Експерти не поділяють цього оптимізму і радять переглянути систему субсидування.
Водень у селі: як громада в Німеччині переходить на водень (відео)

Водень у селі: як громада в Німеччині переходить на водень (відео) 10.11.2021

Якою може бути відповідь на газ і бензин, ціни на які нині стрімко зростають? Німецьке село Босбюлль вже використовує водень для заправки та опалення. Ось як це працює.

Водень у селі: як громада в Німеччині переходить на водень (04.11.2021)

Водень у селі: як громада в Німеччині переходить на водень (04.11.2021) 04.11.2021

Якою може бути відповідь на дорогий газ і бензин, ціни на які нині стрімко зростають? Німецьке село Босбюлль вже використовує водень для заправки та опалення. Ось як це працює.

Бюджетники опалюватимуть не газом, а зеленою енергією? (21.10.2021)

Бюджетники опалюватимуть не газом, а зеленою енергією? (21.10.2021) 22.10.2021

Поки "Нафтогаз" обіцяє "супертерміново" владнати проблему з газом й опаленням бюджетних установ, школи, дитсадки і лікарні досі мерзнуть. Як виходять із ситуації у Тетіївські ОТГ на Київщині? І чи може газова криза пришвидшити перехід бюджетників на альтернативні джерела опалення? 

Бюджетники будуть опалювати не газом, а зеленою енергією? (відео)

Бюджетники будуть опалювати не газом, а зеленою енергією? (відео) 22.10.2021

Поки "Нафтогаз" обіцяє "супертерміново" владнати проблему з газом й опаленням бюджетних установ, школи, дитсадки і лікарні досі мерзнуть. Як виходять із ситуації у Тетіївські ОТГ на Київщині?

Вітренко: Україна сама могла б експортувати газ, але…(відео)

Вітренко: Україна сама могла б експортувати газ, але…(відео) 20.10.2021

Що буде з цінами на газ? Коли забезпечать опалення в дитсадках, школах і лікарнях? Що заважає Україні перетворитися з імпортера в експортера газу? Голова правління "Нафтогазу України" Юрій Вітренко в інтерв'ю DW.

Юрій Вітренко про ціну на газ, водень для німців і опалення (20.10.2021) 20.10.2021

Як "Нафтогаз" хоче долучитися до сертифікації газопроводу "Північний потік-2"? Що буде з цінами на газ, коли їх розморозять? Коли забезпечать опалення в дитсадках, школах і лікарнях? Наскільки реалістична воднева співпраця з Німеччиною? Голова правління "Нафтогазу України" Юрій Вітренко розповів в інтерв'ю DW.

Чим німці сьогодні обігрівають житло, і як це зміниться у майбутньому

Чим німці сьогодні обігрівають житло, і як це зміниться у майбутньому 20.10.2021

Газове опалення втрачає популярність у Німеччині, йому на заміну приходить електрика і "зелені" технології, особливо теплові насоси. У німецьких новобудовах вони вже домінують.
Як село у Німеччині переходить на водень (14.10.2021)

Як село у Німеччині переходить на водень (14.10.2021) 14.10.2021

Повністю перейти на водень вирішили кілька громад на півночі Німеччини. Мешканці уже їздять на водні і встановлюють водневі системи опалення. Переконайтеся самі!
Скільки платити за газ і струм у новому опалювальному сезоні (відео)

Скільки платити за газ і струм у новому опалювальному сезоні (відео) 08.10.2021

У домівках українців невдовзі потеплішає - розпочинається новий опалювальний сезон. Однак скільки коштуватиме тепло і чи стануть платіжки за газ та електрику неприємними несподіванками для населення?

Новий опалювальний сезон: скільки коштуватиме газ і струм для українців (08.10.2021) 08.10.2021

У домівках українців невдовзі потеплішає - розпочинається новий опалювальний сезон. Однак скільки коштуватиме тепло і чи стануть платіжки за газ та електрику неприємними несподіванками для населення?

Зеленський запевняє, що тарифи на тепло для населення не зростуть

Зеленський запевняє, що тарифи на тепло для населення не зростуть 30.09.2021

До кінця опалювального сезону ціна газу має становити 7,4 гривні за 1 кубометр для населення та 13,6 гривні для бюджетних установ. Місцеві громади отримають підтримку від держави для роботи теплокомуненерго.
Інші статті