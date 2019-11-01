ООС: Розмінування в районі Золотого триватиме до 9 листопада

Розмінування доріг та узбіч в районі розведення сил у місті Золоте Луганської області триватиме до 9 листопада. Про це у неділю, 3 листопада, повідомив пресцентр Операції об'єднаних сил (ООС).

"Тривають заходи на місці розведення №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області. Нині триває технічне обстеження, розмінування доріг та узбіч, очищення місцевості забрудненої вибухонебезпечними предметами (за графіком триватиме до 9 листопада)", - йдеться в повідомленні штабу ООС.

Як повідомлялося, 3 листопада у Золотому скасований режим обмеження на переміщення. З 28 жовтня в зоні проведення операції Об'єднаних сил почав діяти режим "Жовтий". Переміщення осіб в зоні ООС здійснювалося тільки за наявності документів і з оглядом особистих речей і транспортних засобів. Військовослужбовці і співробітники поліції отримали низку спеціальних повноважень: перевіряти у громадян документи, у разі їх відсутності - затримувати їх для встановлення особи, проводити огляд особистих речей, транспорту і багажу, безперешкодно заходити на земельні ділянки та у житлові будинки, використовувати у службових цілях транспорт і засоби зв'язку громадян.

Також були встановлені деякі обмеження для осіб, які не задіяні в операції Об'єднаних сил - обмеження в'їзду та виїзду, отримання дозвільних документів, зберігання зброї, зокрема холодної та травматичної. Було запроваджено обмеження проведення фото- і відеозйомки, а також використання будь-яких радіостанцій у транспортних засобах. Як повідомлялося, 1 листопада поблизу Золотого закінчилося розведення сил.