ООС: Режим обмеження на переміщення у Золотому скасують 3 листопада

Режим обмеження на переміщення в районі розведення в місті Золотому у Луганській області буде скасовано 3 листопада. Про це у суботу, 2 листопада, повідомив командир оперативно-тактичного угруповання "Північ" генерал Олег Мікац. "Починаючи із завтрашнього дня тут можна буде вільно переміщатися - відповідно виконувати всі заходи, які необхідні як для місцевого населення, так і волонтерів, журналістів та інших", - сказав він під час брифінгу в Золотому-4. Він також заявив, що в цьому районі вже 12-й день не було жодного порушення режиму припинення вогню, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

Керівник української сторони спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) на Донбасі полковник Олександр Борщевський поінформував, що о 12:00 розпочнеться розмінування території у зоні розведення і демонтаж фортифікаційних споруд. Надалі намічено відкрити в цьому районі автомобільно-пішохідне КПВВ.

За словами Борщевського, СЦКК також контролює ситуацію за допомогою чотирьох відеокамер, забезпечено також цілодобове чергування офіцерів СЦКК для контролю, і ведеться відеофотофіксація співробітниками.

Як повідомлялося, з 28 жовтня в зоні проведення операції Об'єднаних сил почав діяти режим "Жовтий". Знаходження і переміщення осіб в зоні ООС здійснюється тільки за наявності документів і з оглядом особистих речей і транспортних засобів. Військовослужбовці і співробітники поліції отримали низку спеціальних повноважень: перевіряти у громадян документи, у разі їх відсутності - затримувати їх для встановлення особи, проводити огляд особистих речей, транспорту і багажу, безперешкодно заходити на земельні ділянки та у житлові будинки, використовувати у службових цілях транспорт і засоби зв'язку громадян.

Також встановлюються деякі обмеження для осіб, які не задіяні в операції Об'єднаних сил - обмеження в'їзду та виїзду, отримання дозвільних документів, зберігання зброї, зокрема холодної та травматичної. Обмежується проведення фото- і відеозйомки, а також використання будь-яких радіостанцій у транспортних засобах. 1 листопада поблизу Золотого закінчилося розведення сил сторін конфлікту на Донбасі.