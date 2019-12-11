 ООС: На Донбасі 20 січня загинув один український військовий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.01.2020

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Новини

ООС: На Донбасі 20 січня загинув один український військовий

Проросійські сепаратисти 20 січня десять разів обстріляли позиції українських військових. Внаслідок цього загинув один український боєць і ще один отримав поранення.

На Донбасі продовжують гинути українські військові

На Донбасі продовжують гинути українські військові

Внаслідок обстрілів з боку проросійських бойовиків на Донбасі у понеділок, 20 січня, загинув український військовий і ще один боєць отримав поранення. Про це вранці у вівторок, 21 січня, повідомив пресцентр Операції об'єднаних сил (ООС).

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Проросійські бойовики шість разів порушили режим припинення вогню 18 січня. Внаслідок цього загинув один український військовий. (19.01.2020)

Проросійські сепаратисти десять разів порушили режим припинення вогню. Позиції українських військових були обстріляні із заборонених Мінськими домовленостями мінометів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Зокрема, обстріли велись поблизу населених пунктів Павлопіль, Мар'їнка, Опитне, Водяне, Новотроїцьке, Травневе, Луганське та Оріхове.

З початку 21 січня проросійські бойовики вогневої активності не проявляли. Як повідомлялось, 19 січня на Донбасі також загинув один український боєць. Нагадаємо, під час проведеного 9 грудня минулого року саміту лідерів "нормандської четвірки" - України, Росії, Німеччини та Франції - у Парижі сторони домовилися, зокрема, про цілковите перемир'я на Донбасі.

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