ООС: На Донбасі 20 січня загинув один український військовий

Внаслідок обстрілів з боку проросійських бойовиків на Донбасі у понеділок, 20 січня, загинув український військовий і ще один боєць отримав поранення. Про це вранці у вівторок, 21 січня, повідомив пресцентр Операції об'єднаних сил (ООС).

Проросійські сепаратисти десять разів порушили режим припинення вогню. Позиції українських військових були обстріляні із заборонених Мінськими домовленостями мінометів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Зокрема, обстріли велись поблизу населених пунктів Павлопіль, Мар'їнка, Опитне, Водяне, Новотроїцьке, Травневе, Луганське та Оріхове.

З початку 21 січня проросійські бойовики вогневої активності не проявляли. Як повідомлялось, 19 січня на Донбасі також загинув один український боєць. Нагадаємо, під час проведеного 9 грудня минулого року саміту лідерів "нормандської четвірки" - України, Росії, Німеччини та Франції - у Парижі сторони домовилися, зокрема, про цілковите перемир'я на Донбасі.