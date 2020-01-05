 ООС: На Донбасі один український військовий загинув і десятеро поранені | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.01.2020

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Новини

ООС: На Донбасі один український військовий загинув і десятеро поранені

Проросійські бойовики шість разів порушили режим припинення вогню 18 січня. Внаслідок цього загинув один український військовий.

На Донбасі загинув ще один український військовий

На Донбасі загинув ще один український військовий

Внаслідок обстрілу проросійських бойовиків на Донбасі у суботу, 18 січня, загинув один український військовослужбовець. Ще десятеро бійців дістали поранень, повідомив вранці 19 січня пресцентр Операції об'єднаних сил (ООС).

DW.COM

Внаслідок обстрілів бойовиків на Донбасі загинув український військовослужбовець. Бойовики продовжують обстрілювати українських військових із забороненого мінськими домовленостями озброєння. (16.01.2020)

Вбито одного українського військового на Донбасі попри домовленість про режим припинення вогню. Про це повідомили у пресслужбі Операції Об'єднаних сил. (15.01.2020)

Загалом протягом минулої доби сепаратисти шість разів порушили режим припинення вогню, йдеться у повідомленні. Вони обстріляли позиції українських військових із заборонених Мінськими домовленостями мінометів, гранатометів різних систем, БПЛА, озброєння БМП та іншої стрілецької зброї.

Обстріли були зафіксовані біля населених пунктів Піски, Красногорівка, Павлополь, Василівка та Оріхове. Як повідомляється, з початку 19 січня обстрілів не було.

Нагадаємо, під час проведеного 9 грудня минулого року саміту лідерів "нормандської четвірки" - України, Росії, Німеччини та Франції - у Парижі сторони домовилися, зокрема, про цілковите перемир'я на Донбасі.

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