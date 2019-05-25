 ООС: На Донбасі загинуло троє українських військових | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.06.2019

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Новини

ООС: На Донбасі загинуло троє українських військових

Проросійські сепаратисти продовжують обстрілювати позиції українських військових на Сході України. Внаслідок цього 4 та 5 червня загинуло троє українських військовослужбовців.

На Сході України продовжують гинути українські військові

На Сході України продовжують гинути українські військові

Унаслідок обстрілу з боку проросійських бойовиків на Донбасі 4 червня загинули двоє військовослужбовців Збройних сил України, а 5 червня - ще один. Про це вранці у середу, 5 червня, повідомив прес-центр операції об'єднаних сил (ООС) на сторінці в соцмережі Facebook. Ще троє військовослужбовців отримали поранення.

Повідомляється, що протягом доби 4 червня проросійські сепаратисти 16 разів порушили режим припинення вогню, з них тричі - з застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів. Також обстріли велись з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

Зокрема були обстріли поблизу Авдіївки, Опитного, Новоселівки, Талаківки, Кримського, Новолуганського та інших населених пунктів. За даними української розвідки, 4 червня один проросійський бойовик був вбитий, ще один - поранений. З початку 5 червня проросійські бойовики чотири рази обстріляли позиції українських військових.

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Напередодні в самопроголошеній "Донецькій народній республіці" обвинуватили ЗСУ в обстрілах по мечеті в Куйбишевському районі в Донецьку під час богослужіння. Про це заявив представник "ДНР" в Спільному центрі з контролю і координації за режимом припинення вогню, передає агенція "Інтерфакс". За його словами, на момент обстрілу в мечеті було  близько ста людей, на територію влучили чотири міни.

Як повідомлялося, на початку травня екс-президент України Петро Порошенко заявив, що від початку російської агресії в Донецькій та Луганській областях загинули понад 2973 українських військових.

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