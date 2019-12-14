ООС: На Донбасі загинув один український військовий

Внаслідок обстрілів з боку проросійських бойовиків у неділю, 22 грудня, на Донбасі загинув один український військовослужбовець, повідомила пресслужба Операції об'єднаних сил (ООС). Ще один військовий отримав поранення.

Упродовж доби проросійські бойовики порушили режим припинення вогню п'ять разів. Вони обстріляли позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Зокрема, були обстріляні українські позиції поблизу Пісків, Талаківки, Кримського та Новолуганського, йдеться у повідомленні. Тим часом представники сепаратистів з "ДНР" і "ЛНР" ще не коментували інформацію про обстріли.

Тим часом ситуація на ділянках розведення сил і засобів залишається стабільною, заявили в штабі ООС. Протягом доби між відновленим мостом та КПВВ "Станиця Луганська" було перевезено близько 3,9 тисячі пасажирів. Представники ДСНС України щоденно, з обох боків дороги, проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів. Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста у разі потреби надають людям медичну допомогу.

Як очікується, у понеділок, 23 грудня, учасники Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі проведуть відеоконференцію щодо звільнення утримуваних в ОРДЛО осіб. Про це повідомила прессекретарка представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер. На зустрічі ТКГ у Мінську 18 грудня не вдалося дійти згоди щодо звільнення утримуваних осіб. Українська сторона, відповідно до досягнутої в рамках саміту "нормандської четвірки" домовленості, наполягає на обміні всіх на всіх. Однак під час зустрічі ТКГ не вдалося узгодити списки утримуваних осіб.